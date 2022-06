Juan descubre la verdadera cara de Pedro e ignora que Sara espera bebé en La Herencia

Tras el envenenamiento que sufrió Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez), el doctor le ha dicho a Sara del Monte (Michelle Renaud) que su madre está fuera de peligro. Por otro lado, Juan del Monte (Matías Novoa) le confiesa a su hermano Simón (Emmanuel Palomares) -que ahora sí quiere tener a Sara en la empresa porque le es indispensable-, que le ha cedido su parte de El Refugio Santa Catalina a su verdadera madre, que también es madre de Pedro, Aurora Delgado (Lucero Lander) en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor", a la par que empieza a descubrir la verdadera cara de Pedro e ignora que Sara lo hará papá.

Simón reacciona mal, pues sabe que ese predio era intocable debido a que fue la herencia de su madre Catalina Arango del Monte (Anna Ciocchetti) a sus hijos y que Aurora no puede hacer uso de éste. Juan está de acuerdo pero le confiesa que Aurora no sabe que no lo puede vender.

Juan le confiesa a Simón que eso lo hizo con el único objetivo de que Pedro no le haga daño a su madre biológica, pues no quiere imaginarse hasta dónde es capaz de llegar. Aunque desconocen que éste se le adelantó y ya le pidió a Aurora que le cediera esa parte que le entregó Juan y hasta le propuso ser su socia.

Juan empieza a notar cosas raras en Sara y Pedro

Juan aprovecha la conversación que está teniendo con Simón y le pide que le cuente qué fue lo realmente pasó el día que él y su padre Severiano del Monte (Leonardo Daniel) tuvieron el accidente en carretera que detonó su muerte, pero él se queda callado después de que Juan le comenta que ya va a ser su cumpleaños y se lo quiere festejar con una misa y una reunión familiar aunque él ya no esté entre ellos, pero Simón no quiere hacerse cargo de la organización.

Y para rematar con los problemas, en ese momento llega Sara, quien, en cuanto entra a la oficina de Juan, se desmaya en sus brazos, debido a su embarazo, el cual, Juan desconoce. Su amiga Beatriz (Gloria Aura), llega a darle primeros auxilios y ella despierta, aunque deja con la preocupación a Juan, debido a que dijo que siente naúseas.

Cornelio quiere liquidar a Déborah

Por otro lado, tras encontrar el ticket de compra de la botella con la que fue envenenada Déborah, Bertha Restrepo (Verónica Jaspeado) le hace saber su ex patrona Rosa Gutiérrez de Milán (Tiaré Scanda), que esa botella es con la que trataron de liquidar a Déborah, lamadre de Sara, quien es su rival de amores.

Acto seguido, parece que ya ha salido el culpable de dicho envenenamiento, pues Cornelio Pérez (Diego de Erice), claramente quiso vengarse de la malvada Déborah, debido a que ella lo agredió y con el tacón de la zapatilla le rasgó el rostro y le dejó una profunda cicatriz, debido a una fuerte discusión que tuvieron anteriormente.

Y es que Cornelio fue a entregar una botella que "tomó prestada" del restaurante-cantina de su tío Salvador Pérez (Roberto Blandón), ¿coincidencia o la verdadera causa del envenenamiento de Déborah?... Y lo peor, es que Próspero Millán (Julián Gil) se ha dado cuenta del asunto, lo que lo coloca como un testigo más de la situación que envuelve a la situación de su ex amante Déborah, y más porque Cornelio le confesó que la gasa que traía en la cara, fue por el golpe que su "ex querida" le dio con el tacón de su zapatilla de tacón de aguja... Aunque le deja ver que ella ya lo está pagando.

En tanto, Sara le confiesa a Beatriz que está embarazada pero Juan no lo sabe todavía, pues las cosas cada vez están más difíciles entre ellos; aunque Beatriz le confiesa de que está arrepentida de no haberle dicho en su momento a Pedro del Monte que esperaba un hijo de él, pues si lo hubiera hecho, se hubieran ahorrado muchos problemas.

Por su parte, Cornelio le pregunta a Próspero si no quiere que a Débora "se la cargue el diablo", porque él sí, pues su mayor deseo es que todo el mal que haya hecho, lo pague con creces, pues Déborah sido una fuerte villana en la producción de Juan Osorio y Roy Rojas para Televisa Univisión.

Y con tal de salirse con la suya, Pedro ha herido de palabras a sus hermanos Mateo (Mauricio Henao) y Lucas (Juan Pablo Gil), y luego de enterar a Juan de lo sucedido, también se lo hace saber a Sara y a Beatriz; así que ambos le advierten a Sara cuál es la verdadera cara de Pedro, quien en realidad es un villano que quiere engatusar a Sara a como dé lugar y no sólo eso, sino que quiere matar a su bebé.

