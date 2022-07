Juan descubre la maldad de Pedro y Julieta amenaza con deshacerse de su bebé en La Herencia

Juan del Monte (Matías Novoa) le confiesa a su novia Sara del Monte (Michelle Renaud) que la empresa "Campo Verde" es de su hermano Pedro (Daniel Elbittar), por lo que reconoce que éste es multimillonario y que es un tipo muy inteligente tras haberles hecho creer a todos, cosas que no existían, muy bien maquilladas ¡y no sólo eso!, pues además le revela que él fue quien robó a la empresa aguacatera de la familia y él lo encubrió por protegerlo en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor"; aunque también reconoce que es un malvado.

Tras la visita de Mateo del Monte (Mauricio Henao) en la casa de los Millán Gutiérrez, Próspero -el patriarca- (Julián Gil) da instrucciones de que no quiere volver a ver a ningún del Monte en su casa, pues su hija Alondra (Esmeralda Gómez), también anda cenando con su novio Lucas del Monte (Juan Pablo Gil) y asegura que os del Monte están malditos...

Todo mundo le teme a Pedro

Por otro lado los Cruz, hablan del patrón Pedro con miedo, pues se expresan de él como un monstruo tras diversas amenazan que ha recibido, empezando por Bryan (Christian Ramos), quien era el capataz de la hacienda Santa Catalina y a quien e propio Pedro le hizo daño echándolo de la misma luego de que Sara (la administradora de los bienes de los del Monte), autorizara u aumento de sueldo.

Interesantes revelaciones

Don Agustín Cruz (Rafael Inclán) les cuenta a Simón del Monte y a su esposa Paloma Pérez (Emmanuel Palomares y Mildred Feuchter) que Doña Catalina (Anna Ciocchetti) -su madre- era una santa, pero que su papá, Don Severiano del Monte (Leonardo Daniel), fue un enamorado empedernido, pues anduvo con Débora Portillo (Elizabeth Álvarez), Irma y hasta con Rosa Gutiérrez (Tiaré Scanda) pero él jura que con ella no, pues así lo ha dicho la propia Rosa, pues hasta el propio Modesto Pérez (Juan Carlos Barreto), la mano derecha de patrón, lo sabía y lo escondió por tanto tiempo.

Las verdades salen a la luz

Juan sigue con el tema de Pedro y le dice a Sara que su propio padre sabía que Pedro estaba robando a la empresa y Dante Alamillo (Sergio Basáñez) -el administrador general-, también; pues él fue quien ayudó a Pedro a crear una empresa fantasma, pero Sara cree que él tuvo sus razones para hacer todo eso. Así mismo caen en cuenta que tanto Pedro como Dante se ayudaron en su momento pero ambos se traicionaron.

Déborah evita una tragedia

Mientras Sara y Juan siguen platicando de lo sucedido con ese par, ella está a punto de tomarse un té que preparó, pero en eso llega su madre y le tira el té en la mesa, pues le dice que ella no puede andar tomando tés de ningún tipo, ya que le pueden hacer daño al bebé, ¿y cómo no? si eran los que ella había comprado para hacer que Sara abortara por órdenes del malvado Pedro.

Sara provecha el momento y le pregunta a qué fue a Santa Catalina si no a causar más problemas, pues ella sabe que Déborah fue quien hizo pedazos el cuadro de Don Severiano del Monte y Catalina Arango, pero ella insiste en que fue arreglar unos problemas personales.

Al día siguiente, Juan trata de localizar a Dante pero "su esposa" le dice que ella tampoco sabe nada de él desde hace algunas horas. Por otro lado, los Cruz están y su casa y hay una discusión porque Bryan nunca les dijo que le habían autorizado el aumento de sueldo y jura que no va a regresar a trabajar ahí, pues le tiene tirria a Pedro del Monte porque él lo quiso matar.

Tremenda cachetada

Sara habla de nuevo con su madre y le informa que se va a ir a vivir a la hacienda Santa Catalina de nuevo y ésta se entusiasma, pues ella también quiere irse. Pero sara le dice que no permitirá que ella ponga un pie ahí, pues lo único que hace es causar problemas ya que es una manipuladora de primera; lo que provocó el enojo de Déborah y le propina tremenda cachetada.

La autoridad que está haciendo cargo de la investigación por el envenenamiento de Déborah va a verla y le revela que lo que encontraron en la botella con la que la envenenaron, era un alto contenido en metanol, y también le informa que en la oficina postal no encontraron información importante, por eso le pide que le diga si ella tiene alguien a quien quisiera denunciar y ésta le dice que sospecha de Dante Alamillo, pues no lo localiza por ningún lugar y piensa que se ha escondido porque él fue, sin saber que está tres metros bajo tierra.

Sacan valor y se enfrentan al más malo

Cornelio Pérez (Diego de Erice) y Bryan le dicen a Modesto Pérez que tienen que decirle a Juan que Pedro torturó a Bryan y casi lo mata; y lo mismo le informan a su tío Salvador Pérez (Roberto Blandón), pues por quedarse callados, Pedro podría hacerle daño a más gente, pero Modesto les pide que no se arriesguen.

Por otro lado, en la empresa del Monte, Sara llega y Juan le dice que no encuentra a Dante por ningún lado. Se ven interrumpidos por Julieta Millán (Paulina Matos), quien ha quedado como la mentirosa en frente de todos al asegurar que el hijo que espera e de Juan del Monte.

Y de forma sarcástica los llama "mi esposo y su amante" asegurando que Sara es igual a su madre; Mateo del Monte (Mauricio Henao) le pide que no se humille más pero ella continúa, sigue haciendo show y les dice en su cara que se van a ir juntos al infierno.

Julieta amenaza con matar a su bebé

La situación sube de nivel al grado de que Julieta saca una tijeras de su bolso como amenazando a todos con picarse la panza para destruir al bebé que está esperando, por lo que pone muy nerviosos a todos; pues Julieta insiste en hacerse daño y le reclama a Sara, pues si ella ha perdido el control, es porque ella le robó todo, tanto el amor de Juan como todas las cosas materiales que ella pensaba que iba a tener.

Cornelio y Bryan van en busca de Juan para contarle todo sobre su hermano, pero él no quiere que se arriesguen; no obstante, ellos no le hacen caso y tras encontrarlo, lo enfrentan y le propinan varios golpes pero Pedro se venga corriendo a los Cruz de la casa que les regaló el patrón Don Severiano y destruyendo las cosas que hay ahí.

Pedro y Sara le piden perdón a Julieta y le piden que no haga nada contra su bebé; Mateo está deshecho ya que Julieta le dice que le destruyó la vida a ella evidenciándola frente a todos y ahora ella va a terminar con ese bebé que es fruto del amor que se tuvieron. Simón se acera a ella y logra quitarle las tijeras pero antes, le rasga el brazo con el artefacto.

Sara se desmaya y Juan se lleva a su oficina y le llama a Próspero para que vaya por ella, pero con trampas, se la llevan a un hospital psiquiátrico, pues ella pierde muy rápido el control y puede atentar contra su vida y la de su bebé. Juan los quiere acompañar pero el padre de Julieta no lo deja y les advierte a él y a Mateo que no los quiere cerca de su hija a ninguno de los dos.

Cornelio habla con Juan y le revela que Pedro echó a los Cruz de su casa y que quiso matar a Bryan por lo que le pide que vaya rápido a la hacienda.

