Juan Osorio ya tiene reemplazo para Gonzalo N en ¿Qué le pasa a mi familia?

Tras lo ocurrido con el actor Gonzalo N -quien ha sido vinculado a proceso legal por señalársele como cómplice de abuso sexual contra la actriz Daniela Berriel-, Juan Osorio, el productor de "¿Qué le pasa a mi familia?" ya tiene al actor que suplirá a quien interpretara a Mariano Rueda Torres, el segundo hijo de la familia protagónica del melodrama.

Se trata del actor Fernando Noriega, quien ha figurado en producciones de TV Azteca, luego de haberse formado como actor en el Centro de Formación Actoral de la televisora del Ajusco. Su paso por la televisión ha sido en melodramas y series. Por otro lado, ha figurado en cine de Hollywood.

Fue en conferencia de prensa de este lunes a las 12:00 pm, que Osorio, reveleló el nombre del actor que tomará el lugar de Gonzalo N, no sin antes, reunir a todo el elenco del melodrama que a un poco más de un mes, se ha ganado el cariño del público.

Los principales actores del melodrama se encontraban en el foro de grabación que corresponde a la casa de la familia Rueda, en la que le dieron la bienvenida a Fernando Noriega, quien después de que el primer actor César Évora le deseara éxito aunque vaya a hacerlos sufrir a todos y que le iban a regresar su maldad, el actor dijo:

"Les agradezco esta bienvenida tan calurosa, desde que me enteré que iba a estar aquí me han tratado increíble, he estado viendo a todos quiero decirles que están haciendo un trabajo fantástico, del cual me siento orgulloso de formar parte y bueno, espero dar todo de mí, yo sé que la locomotora trae todo el carbón, hicieron una pequeña pausita... Les agradezco a todos ustedes, gracias a Dios...".

Y en otro vídeo compartido por el actor Julián Gil en sus historias de su cuenta oficial de Instagram le da de nuevo la bienvenida al actor mexicano: "Ahora sí, oficialmente, la bienvenida a Fer, aquí está todo el elenco, bienvenido, Fer -Mariano Rueda-, bienvenido papi".

Por otro lado, se sabe que no fue fácil para el productor del melodrama, convencer a Fernando de que se quedara con el personaje, pero si lo eligió, fue por su trayectoria.

Será durante la primera semana de abril que se pueda ver actuar a Fernando Noriega en "¿Qué le pasa a mi familia?", durante la luna de miel con Constanza Astudillo Anaya (Paulina Matos), pues está próxima a verse también la boda de ambos personajes

Si quieres seguir viendo más de esta historia, no te pierdas "¿Qué le pasa a mi familia?" de lunes a viernes en el horario de las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.