Juan Osorio prepara su nueva telenovela y revela título y protagonista masculino

Tras importantes producciones seguidas una de la otra como la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor" y la serie televisiva "El Último Rey, El Hijo del Pueblo" en honor al cantante Vicente Fernández (QEPD), el productor Juan Osorio ya habla de su siguiente proyecto y ha revelado el título tentativo y el nombre del protagonista masculino.

Pues aunque ha recibido críticas constructivas y no tan buenas por trabajo en la famosa bioserie, el creativo no piensa descansar y ya tiene en la mira su siguiente historia para llevarla a la pantalla chica de Televisa.

Se trata de "Amor Imposible" -título tentativo-, y para galán de la telenovela tiene contemplado a uno de los actores que trabajó interpretando a 'El Charro de Huentitán' en su etapa de joven (20-30 años); su nombre es Eduardo Barajas, y es un histrión al que le podría sacar mucho jugo, pues no canta tan mal las rancheras, es decir, tiene un vozarrón, y eso le sirvió para interpretar al máximo exponente de la música vernácula en México.

En cuanto a la protagonista de "Amor Imposible", el periodista independiente le preguntó que a quién tenía contemplada o con quien le gustaría trabajar, haciendo hincapié de que podría marcar el regreso de grandes actrices a la pantalla chica como Verónica Castro, a lo que el productor dijo: "Me encantaría, imagínate tener el privilegio de trabajar con Verónica Castro, sería una delicia".

Osorio agregó lo que fue su experiencia de trabajar con Angélica Aragón, por ejemplo en "El Último Rey, el Hijo del Pueblo": "Fue lo que me pasó con Angélica Aragón, que de repente empiezas a ver que son actores que traen un bagaje de experiencia, de sapiencia, y sobre todo, que te inyectan una solidez en un reparto, entonces, creo que una Verónica Castro o las actrices que han pasado en nuestra cartelera, pues hay que tomarlas en cuenta".

Por lo pronto, Juan Osorio carece de los actores que formarían parte del melodrama, pero le aseguró al periodista Edén Dorantes, que el sería el primero en tener la primicia en cuanto al elenco que dará vida a su próxima telenovela.

Por otro lado, el sitio experto en telenovelas @confesiones_de_famososof de Edwin Palencia , dijo que el productor había compartido en exclusiva a Radio Fórmula Espectacular, que su nueva historia llevaría por título "Amor Invencible".

"Amor Imposible" se encuentra en su etapa de libretos, pero el mismo productor ha dicho que espera que para los primeros días del mes de noviembre esté arrancando grabaciones ya con un elenco completo.

