Juan Osorio confirma a Michelle Renaud como la protagonista de La Herencia

Después de tantos dimes y diretes sobre la vida sentimental de la actriz Michelle Renaud, este martes, el productor Juan Osorio la ha confirmado como la protagonista oficial de su próxima telenovela "La Herencia... Un Legado de Amor" como se ha revelado que se llamará la historia.

Fue en una charla con la prensa mexicana, que Juan Osorio habló de dos proyectos que tiene en puerta como son "La Herencia" y "Despacito, Muy Despacito", que tiene reservada para Biby Gaytán que está siendo apoyada por su esposo Eduardo Capetillo luego de que figuraron como protagonistas de un reality show en Univisión en el que contarían su vida como familia, este 2021.

En cuanto a la insistencia de la prensa por saber quien sería la protagonista, Juan Osorio dejó ver que no diría más, pero se vio en la necesidad de aclarar el punto, debido a que por los dos proyectos que tiene en puerta, había una confusión entre los actores y los nombres de dichos proyectos que serán producidos para Televisa.

Pues mientras Biby Gaytán estará encabezando una serie semanal, Michelle Renaud estará protagonizando "La Herencia... Un Legado de Amor".

Entre otras cosas, Juan Osorio quiso distraer a la prensa y habló sobre su noviazgo con la actriz Eva Daniela -de quien está muy enamorado, dijo-, y que terminando uno de los proyectos se casará en 2022. Por otro lado, le padre de Emilio Osorio, habló sobre la salud de la actriz Carmen Salinas, quien ha reaccionado favorablemente, según contó.

Aunque el ex marido de Niurka Marcos fue bastante hermético con la información que proporcionó a los medios de comunicación, se sabe desde hace algunas semanas que podría ser el actor chileno Matías Novoa, a quien recientemente se le vio participar en "Vencer el Pasado" (2021) como Claudio Fonsseti, quien interprete el rol protagónico masculino.

No obstante, el chileno dijo en entrevista que estuvo trabajando con la actriz en una película y a raíz de ello brotaron las especulaciones sobre que ambas estrellas tendrían una relación sentimental. Así pues, podría ser el guapo actor, quien se revele como el personaje protagónico para "La Herencia".

Por último, Juan Osorio dijo sobre la protagonista del melodrama: "Es lo único que voy a decir, nada más; es que ustedes no tienen pistas del reparto y ya empezamos el 6 de diciembre a grabar, ya estamos con todo, pero la protagonista oficial es Michelle Renaud", finalizó.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!