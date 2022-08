Juan Osorio confirma a Anette Michel para Amor Invencible; ¿Como protagonista?

Tras terminar con éxito la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022), el productor Juan Osorio ya trabaja e "Amor Invencible", título provisional de su nuevo melodrama y tras especularse el nombre de la protagonista, cuya actriz supuestamente sería Silvia Navarro, este viernes ha sido el propio creativo de Televisa quien ha destapado que se trata de la actriz Anette Michel.

En entrevista con el periodista independiente Edén Dorantes, quien sorprendió a Juan Osorio porque supo lo que se había hablado en el sexto piso de Televisa San Ángel, confirmó que Anette Michelle sería parte del elenco, más no dijo que fuera la protagonista de la historia.

Así lo dijo: "Muy contentos, todos vamos muy bien, creo que todos vamos avanzando"... Y tras verse presionado por el periodista experto en telenovelas, dijo: "Es difícil decirlo todavía... Mira, dicen que las bocas siempre son importantes, -Anette Michel-, yo tuve la junta con ella y todo, va a analizarlo, vamos a ver unas fechas que tiene en diciembre, pero es parte del elenco, confirmada".

Lee también: Se confirman los primeros actores para Amor Invencible, nueva telenovela de Juan Osorio

En cuento a la trama de "Amor Invencible" que tendrá locaciones en Mazatlán, Sinaloa, el creativo de Televisa dijo que aún es muy temprano para contar sobre la misma, pero aseguró que la próxima semana va a ver una lectura de guion y este viernes se leyeron los libretos con público presente; pero lo que sí aseguró es que "Amor Invencible" va a dejar huella.

Otros actores que han sido previamente confirmados son Daniel Elbittar el protagonista-antagonista de "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022), Eduardo Barajas e Iliana Fox que vienen de hacer la bioserie de Vicente Fernández "El Último Rey: El Hijo del Pueblo" (2022) para TelevisaUnivisión, Rafael Sánchez-Navarro y posiblemente Mónica Dossetti en sus regresos a las telenovelas y la actriz Gaby Platas quien fue la villana de "¿Qué le pasa a mi familia?" (2021).

Lee también: Adela Noriega, ven su rostro en foto con Chantal Andere

La telenovela se encuentra en etapa de preproducción, por lo que no se ha revelado la fecha de inicio de grabaciones, lo que sí se sabe es que la historia está contemplada para estrenarse en el horario estelar de las 9:30 pm, después de la aún no estrenada "Cabo" -remake de "Tú o Nadie" (1985)-, que será protagonizada por Bárbara de Regil y Matías Novoa.

Así que cabe la posibilidad de que Silvia Navarro y Daniel Elbittar sean los protagonistas de esta nueva historia de Juan Osorio y el personaje de Anette Michel sea nuevamente una villana como lo hizo en su debut en Televisa en la telenovela "Contigo Sí, Por Siempre" (2021-2022) de Ignacio Sada Madero.

Por el momento, a la actriz se la ha visto feliz tomando vacaciones con su familia en la playa y disfrutando de la compañía de los suyos, así que será en los próximos días -cundo se lea el libreto-, que se vayan revelando los actores y personajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!