Juan Gabriel propina golpiza a Vicente por culpa de Olga en Mi Fortuna es Amarte

Son varios los intentos que Olga Pascual (Michelle González) ha hecho por retener a su lado a Vicente Ramírez (David Zepeda) en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte", y parece ser que ya lo ha logrado al grado de hacerle sentir una gran culpa y remordimiento de conciencia por dejarla "sola" en un lugar alejado luego de que ambos pensaran que ahí estaba Natalia Robles (Susana González) quien se salvó de una situación de peligro. Pero eso no es todo, pues su hermano Juan Gabriel le propina tal golpiza por pensar que por su culpa, Olga está postrada en una cama, cuando en realidad, la culpa es de ella.

Y al no llegar a la cita, debido a que Adrián Cantú (Sergio Sendel) -su ex marido y padre de sus hijas-, la citó junto a ellas para pedirle nuevamente que lo perdonara y formaran una familia de nuevo, Olga Pascual aprovechó que estaba sola con Simba (Said P), ésta le pidió que la golpeara después de haber tenido intimidad, para hacerle pagar todos sus desprecios a Chente.

Posteriormente, Olga va parar el hospital con el rostro desfigurado, una herida de navaja cerca de una cadera y varios golpes más, mismos que le pidió al dichoso Simba que se los hiciera para aparentar que había sido ultrajada y golpeada por un tipo en medio de la nada.

Acto seguido, 'Chente' no puede con la culpa por creer que por haberla dejado sola en aquel lugar, Olga sufrió tales daños. Ésta está empezando a creer que se está ganando al amor de su vida, pero lo que su obsesión por él no le dejan ver, es que lo único que 'Chente' siente por ella es compasión y remordimiento.

Por tanto, le promete que siempre estará a su lado y que nunca se separará de ella, además estará al pendiente de todo lo que necesita. Y todo esto pasa justo en el momento en le que 'Chente' termina con Natalia por teléfono, pues piensa que le ha visto la cara luego de irse con su ex marido, pensando en que lo está engañando.

Dicho enredo podría resultar muy benéfico para Olga, quien arriesgó su salud y a hasta perder la vida por tener el amor de Vicente Ramírez, cuando muy bien sabe que lo único que él siente por ella es agradecimiento por ayudarlo en algunas ocasiones de adversidad en su vida.

Pero no sabe que lo único que le interesa es sacar provecho de la situación. Pues tampoco sabe que mientras le ha hecho pensar que ella cuida muy bien de su hijo, el pequeño Benjamín (André Sebastián González), cuando lo único que hace es maltratarlo y amenazarlo con que cuidado y le diga a su papá lo que en realidad es ella.

"Mi Fortuna es Amarte", producción de Nicandro Díaz para Televisa, tiene muchas sorpresas reservadas y la maldad de Olga, podría dar un giro inesperado a todos los personajesdel melodrama.

En tanto, Juan Gabriel (Ramsés Alemán), el hermano de 'Chente', quien estaba enamorado hasta el tuétano de Olga y se había entusiasmado en formar una familia con ella, luego de proponerle matrimonio y de que ella le diera el sí, imaginando por un momento que al que tenía en frente de ella proponiéndole matrimonio era al propio Vicente, y luego terminara su relación con él diciéndole que en realidad no lo quería, ha llevado a la depresión al 'Juangas'.

Pero tras enterarse que Olga ha sufrido tremenda golpiza y que supuestamente ha sido abusada sexualmente por un tipo del que se desconoce su identidad, Juan Gabriel enfurece y va y le cobra a Chente lo que le pasó a Olga, propinándole una santa golpiza; pues la mujer que ama "está sufriendo por su culpa".

Por otro lado, 'Chente' termina en persona lo que empezó por teléfono, pues da por terminada su relación con Natalia, por pensar que ésta lo traicionó con Adrián, pues aunque ella le aclara lo que en realidad pasó, 'Chente' ya se ha armado toda una historia sin escuchar explicaciones.

Para saber qué más pasará en "Mi Fortuna es Amarte", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

