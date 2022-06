El actor José Ron se deja ver con su hija en ficción en las últimas escenas de "La Mujer del Diablo"; y es que el melodrama ha terminado sus grabaciones en Atlixco, Puebla, México, lugar donde correrá la historia. Pero no es su hija en la vida real, sino en la fantasía y se trata de Azul Guaita, una joven actriz que viene de proyectos como "Rebelde" el remake de Netflix.

Pues elenco encabezado por José Ron y Carolina Miranda, ya ha llegado al final de las grabaciones y los actores no perdieron la oportunidad de coleccionar algunas imágenes para la posteridad, en cuyas fotos de puede ver a actores como Samadhi Zendejas y Alex Perea junto a los protagonistas.

Locaciones como Hidalgo, Cuernavaca Morelos, Ciudad de México y Atlixco, Puebla, fueron testigo de las villanías de José Ron, quien además de ser el protagonista, es el villano de la historia, por lo que en está producción que está a punto de estrenarse, dejará de ser el hombre bueno y encantador que ha sido en otras historias.

No obstante, José Ron, protagonistas de telenovelas como "La Desalmada" (2021), también mostró su lado bueno tras posar junto a Azul Guaita, su hermosa hija en la ficción, quien junto al elenco, finalizaron las grabaciones con un pastel, agradeciendo al lugar por las facilidades otorgadas para el rodaje de la nueva producción de ViX+.

"José Ron y su hija en ficción, interpretada por la actriz Azul Guaita, grabando las últimas escenas de #LaMujerDelDiablo. Pronto veremos esta serie en @vix", se lee en una publicación de Instagram del periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex; foto en la que se puede ver a ambos actores, muy felices de culminar con las grabaciones del melodrama de Televisa Univisión.

El elenco está conformado además por los actores, Mónica Dionne, Ariana Saavedra, Marco Tostado, Alejandro Calva, que se despidieron del pueblo mágico de Atlixco, Puebla, para continuar la historia en Cuernavaca e Hidalgo, pues se sabe que la historia fue contada en tres etapas diferentes.

También se subieron al barco de esta historia, actores como Adriana Louvier, quien rechazó figurar en la segunda temporada de "Corona de Lágrimas", José Pablo Minor, quien dará vida a Diego Carvajal, Ianis Guerrero y Rodolfo Arias.

"La Mujer del Diablo" producción de Carlos Bardasano para Televisa Univisión, será la primera historia que será transmitida primeramente por ViX+, la plataforma que es propiedad de la cadena televisiva.

