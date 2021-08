José Ron revela algunas complicaciones que tuvo para besar a Livia Brito en La Desalmada

Livia Brito y José Ron tienen una gran química en la pantalla chica que les ha hecho volver a ser pareja en la telenovela “La Desalmada“, luego que hace unos años también protagonizaron juntos “Muchacha italiana viene a casarse”, en la que vivieron hombre de romance en la vida real, por lo que verlos de nuevo causó mucha expectativa entre los televidentes.

Sin embargo, nadie pensaría que el galán tendría algunas complicaciones para besar a Livia Brito en las escenas que así lo requería la telenovela de José Alberto Castro para Televisa, y luego de culminar con las grabaciones José Ron confesó lo que le costó darle un beso a su compañera en “La desalmada”.

Nada tuvo que ver el hecho de que en alguna ocasión fueron pareja en la vida real, sino que todo se debió al régimen de alimentación que tanto José Ron como Livia Brito siguen para mantener sus cuerpazos en forma, es por ello que el actor reveló algunas complicaciones que tuvo para besar y hacer algunas escenas de cama con la protagonista.

Lee también: William Levy y sus cinco mejores personajes de telenovelas para celebrar su cumpleaños 41

En una entrevista concedida para MezcalTV, José Ron mencionó que su plan alimenticio incluye que coma entre 5 y 6 veces al día, por lo que durante el rodaje de la telenovela aprovechaba los descansos para consumir sus alimentos, entre ellos, atún, cebolla y brócoli, y a veces no tenía tiempo de cepillarse Los dientes.

Entre risas, el histrión mexicano indicó que lo mismo le pasaba a Livia Brito, quien es una de las actrices que cuida mucho su alimentación y consume porciones entre 6 y 7 veces al día, por lo que en ocasiones los besos tenían sabores muy peculiares para ambos.

“Con este personaje había escenas de cama, escenas en la alberca. Tengo que cuidarme, ¿no? Entonces mi plan de alimentación son pequeñas porciones divididas en cinco comidas al día o seis, tu metabolismo se acelera y también con el ejercicio, es bastante bueno“, dijo José Ron durante la entrevista.

“Creo que Livia (Brito) comía siete veces al día, entonces muchas veces coincidía en las comidas que nos tocaba una escena de cama, una escena de beso o algo así, y yo le decía ‘Livia, me acabo de comer un atún, una carnita, ¡perdóname! Va un besito con sabor y olor a carne”, relató el actor, quien le dio vida a Rafael Toscano en este melodrama que actualmente se transmite por el Canal de las Estrellas.

Lee también: Tras Café con aroma de mujer, Carmen Villalobos no descarta trabajar en México ¡con Angelique Boyer!

Una de las cosas que más ha comentado el elenco de “La desalmada” es que el ambiente laboral entre ellos era excepcional, por lo que lograron más que una sinergia y ello generó un clima de confianza, pues a José Ron comenzaron a hacerle bromas con sus besos con sabor y olor a brócoli.

“Sí me echaban mucha carrilla porque yo comía mucho brócoli y entonces me echaban carrilla de ‘ahí viene el brócoli o el beso de brocoli’”, comentó el actor, quien señaló que llevaba muy buena relación con Livia Brito y que en su momento las escenas de los besos con sabores y olores ya no fue un problema.



Síguenos en