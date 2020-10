José Ron no aceptó ser protagonista junto a su ex, Ariadne Díaz

El reconocido productor de melodramas en la televisión mexicana, Juan Osorio, en una entrevista por el programa “Hoy”, aclaró dudas al respecto de la inesperada y súbita salida de Jose Ron tras haberse confirmado su participación en “¿Qué le pasa a mi familia?”, inmediatamente se hicieron sonar varios rumores y el que más fuerte explotó, fue que supuestamente su salida se debía que una de sus ex novias, Ariadne Díaz, compartiría los créditos con él.

En la defensa del actor, Juan aclaró que se debía a que no llegaron a un acuerdo, sin ahondar en detalles al respecto, por lo pronto se encuentra en la búsqueda de su protagónico masculino, quien todavía esta pensando en sus posibles candidatos.

“No, no voy a estar. No voy a hacer la novela con Juan.. Él ya sabe que estoy muy agradecido con él. Sí hablamos. Tiene un proyecto maravilloso, un personaje también muy bonito, pero no, no voy a estar así que no crean todo lo que sale y todo lo que dicen”, expresó José Ron en una historia de Instagram.

Ariadne y Jose Ron mantuvieron una relación amorosa cuando protagonizaban en el 2012, "La Mujer del Vendaval", donde su romance traspasó la pantalla, posteriormente terminaron su noviazgo en 2014, tras un año de relación.

Entre los posibles candidatos se vienen escuchando nombres como Mauricio Ochmann y Kuno Becker, según el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, aunque queda calidad de especulación. El hijo menor de Juan Osorio y Niuka Marcos regresará tras tres años fuera de las grabaciones.

Los actores confirmados para ponerse en la piel de los personajes están Gaby Platas, César Évora, René Casados, Diana Bracho, Emilio Osorio, Ariadne Díaz, quien regresará a la pantalla chica tras una pausa en su carrera artística, Karol Sevilla, María Sorté y Paulina Matos, quienes le darán vida a una trama familiar, un tema clave en las obras de Osorio, con un toque humorístico que aseguran conquistar los corazones de la audiencia.

La telenovela se estrenará tratará de temas actuales en envuelven a la sociedad moderna, como la unión familiar y la amistad, comenzando cuando una viuda como último anhelo debido a padece una enfermedad terminal, decide acercar más a sus hijos adultos para enseñarles una lección, ya que ellos debidos a sus ocupadas vidas no le dedica un tiempo a su madre. Se espera el estreno a partir de noviembre en el Canal de las Estrellas.

