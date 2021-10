José Ron habla de cómo fue la química con Livia Brito en La Desalmada

Livia Brito y José Ron se conocieron en el 2014 cuando ambos protagonizaron Muchachita italiana viene a casarse, sin embargo, después de 7 años volvieron a coincidir en la exitosa telenovela La Desalmada, historia en la que los famosos han demostrado tener una muy buena química y en l

A poco más de 24 horas de que La Desalmada llegue a su fin, José Ron fue invitado al programa Hoy de Televisa en donde habló precisamente de cómo fue volver a grabar intensas escenas con Livia Brito, actriz con la que se le relacionó sentimentalmente en el pasado.

El histrión tuvo la oportunidad de platicar con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, y ante los rumores de que fue novio de Livia Brito, fue la esposa de Erick de Rubín quien tocó este tema, quien expresó que le causaba un poco de curiosidad entender de cómo le hacía el actor para desconoctarse de José Ron y encarnar a Rafael para realizar románticas escenas con la cubana.

"Oye, pero de verdad, si me da poquito pensar, morbito, cuando fueron novios y se amaron y todo, bueno no se amaron o se quisieron, lo que sea, y se besaban sus bocas normal como de novios y luego pasan los años y cada uno tiene sus historias pero no pasa nada, si logras desconectar la persona de", expresó Andrea Legarreta, sin embargo, antes de concluir su punto de vista el actor la interrumpió y desmintió que fueron novios.

"Bueno mira, uno no fuimos novios, salimos, salimos no fuimos novios y bueno queda ahí, bueno aprovechamos la química , la buena onda de llevarnos bien y al final cero que la química está ahí en la pantalla en los personajes y que el público lo ha recibido tan bien, de ebuena manera", externó el actor.

Para posteriormente, las conductoras cambiar drásticamente del tema y expresarle que su novia, Luciana Sismondi, era muy bella, a lo que el actor confirmó lo dicho por las conductoras de televisión. Para después revivir la escena de la boda entre Rafael y Fernanda.

Finalmente, José Ron invitó a los telvidentes a ver el gran final de La Desalmada el cual aseguró que tiene grandes sorpresas. Con 85 capítulos La Desalmada llega a su fin este viernes (29 de octubre) a las 09:30 por el canal de Las Estrellas.

Cabe señalar que tanto el productor José Alberto Castro confesó que está valorando la posibilidad de que La Desalmada tenga una segunda temporada. “Los resultados han sido muy buenos, estamos valorando la posibilidad de hacer una serie alterna o una segunda parte de la historia, se está trabajando con un equipo de escritores, estamos viendo la disponibilidad del elenco, la posibilidad de tenerlo nuevamente. Si se da podría ser a finales del próximo año”, expresó.

El productor confesó que el final será fuerte y espera que el público lo disfrute. "Creo que salió un cierre fuerte, espero que lo vayan a disfrutar y ya después me regañen o me sigan posteriormente con ella. Siempre el hecho de dejar un suspenso es importante para un cierre”, dijo Castro.

