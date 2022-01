José Ron: Este es el personaje que el actor sueña con interpretar

La mayoría de los actores y actrices del medio del espectáculo han sido inspirados por algunas otras estrellas que brillaban en las pantallas antes que ellos, y ese es el caso de José Ron, quien reveló que su deseo de convertirse en histrión nació cuando era niño y era seguidor de una telenovela, en específico, de un personaje que lo cautivó.

En una charla en el canal de YouTube de Tlnovelas, José Ron se confesó y dio a conocer cuál fue el motivo por el que quiso ser actor, y no sólo eso, sino que reveló cuál es el personaje con el que sueña interpretar algún día, lanzándole un guiño a los productores de televisión para ver si alguno se anima a hacer un remake.

El actor señaló que cuando era niño quedó fascinado con la historia de “Corazón salvaje”, y, sobre todo, con la actuación de Eduardo Palomo como Juan del Diablo, personaje que lo ha inspirado y al que sueña interpretar en alguna ocasión si se da la oportunidad de hacer una nueva versión de este exitoso melodrama.

Durante la charla que el protagonista de “La desalmada” sostuvo para la sección “Cuando grababa…”, Del canal Tlnovelas, uno de sus seguidores le preguntó cuál era la razón por la que quiso ser actor de televisión, a lo que recordó que en su niñez veía junto con sus padres “Corazón salvaje” y fue en ese momento en que supo que su camino estaba en los melodramas.

“Me inspiró la novela de ‘Corazón salvaje’, con el personaje de Eduardo Palomo, el de Juan del Diablo, esa fue mi inspiración, amo esa historia, amo la música, me encanta”, comentó el histrión mexicano tras contestar la cuestión que le hicieron sus fans durante la transmisión.

José Ron tiene una gran trayectoria como galán de telenovelas y ha aparecido en algunos de los más exitosos melodramas de Televisa, pero como todos, tiene un gran sueño que cumplir y ese se refiere a que alguna vez le gustaría interpretar a Juan del Diablo, el personaje que Eduardo Palomo logró hacer inolvidable.

“Estaba muy chiquito y lo veía con mis papás, me acuerdo perfecto, nos juntábamos, estábamos en su cuarto, y veía la novela y me encantaba, me encantaba, fíjense que sí me gustaría alguna vez hacer ‘Corazón salvaje’, Juan del Diablo, creo que sí, me encanta, me encanta esa historia“, afirmó.

Sin embargo, la confesión de José Ron no cayó del todo bien a los seguidores del canal de Tlnovelas en YouTube pues muchos consideraron que no está a la altura para interpretar a Juan del Diablo, personaje que en un remake posterior de “Corazón salvaje” fue realizado por Eduardo Yáñez, sin tener el éxito que logró Eduardo Palomo.

“Respeto mucho su trabajo pero Juan del Diablo es un personaje con carácter, seducción, temple y, sobre todo, una presencia sin igual“, “No me lo tomes a mal, pero va a ser muy difícil que alguien supere a Eduardo Palomo en su personaje de Juan del Diablo“, “Esto es un mal sueño y debes despertar“, “Sí, estaría genial, creo que sí tiene algunos rasgos”, “Eduardo Palomo es inigualable“, “Ese personaje no hay quién lo supere”, “Lo que deberían hacer es retransmitirla”, “Eduardo Yáñez fue bastante criticado cuando lo interpretó, es un personaje difícil”, fueron las opiniones de los fans.





