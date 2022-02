José Alberto Castro se prepara para producir El Maleficio de Ernesto Alonso

Desde el pasado julio de 2021, el productor José Alberto 'El Güero' Castro, habló de tres proyectos después del inmediato éxito que empezó a tener "La Desalmada" (2021); y entre estos dejó ver su gran interés por retomar el remake de "El Maleficio", historia que en 1983 produjo y protagonizó el finado actor Ernesto Alonso. Y este 2022, ya se ve venir una ola de sorpresas con la producción del melodrama.

La historia de corte paranormal que fue todo un boom en los 80's, debido a que fue la primera en abordar el tema de la brujería y hechicería, estará de vuelta este 2022 y todo apunta a que será una nueva telenovela en formato de serie, producto de "La Fábrica de Sueños" de Televisa.

Y luego de que fuera el propio 'Güero' Castro que a finales del 2021 confirmara que este año hará "El Maleficio", también se sabe que será el mes de mayo cuando arranque con las grabaciones de la historia y será en una semana, cuando inicien los castings para conformar el elenco del melodrama paranormal que se presume, este 2022 contaría con los mejores efectos especiales.

Otro detalle que confirma que "El Maleficio" podrá verse este 2022, es que su estreno se espera para después de "Pecado de Amar", como se ha renombrado al remake de "Amarte es mi Pecado" (2004) tentativamente, para la que parece ser que será Livia Brito la protagonista -producida por Giselle González y que iría para el horario estelar de las 9:30 pm en la programación del Canal de las Estrellas-.

Además, la serie será producida para la nueva plataforma de la televisora de San Ángel en Ciudad de México, llamada Televisa Univisión y tendrá entre 60 y 80 horas en la pantalla chica.

Y las primeras sorpresas de "El Maleficio" -que parece que seguirá llevando el mismo título-, ¡no paran!; y es que desde el año pasado se empezó a vislumbrar ya, la producción que en 1983, el 'Señor Telenovela' hiciera todo un éxito en pantalla.

Pues desde su anuncio en 2021, ya han salido a la luz los primeros nombres de los actores que podrían dar vida a Enrique de Martino -personaje principal de la historia-. Y los primeros nombres que se han dado a conocer son el de Eduardo Yáñez, quien actualmente tiene una participación especial en "Corazón Guerrero", melodrama producido por Salvador Mejía que entrará al aire el próximo mes de marzo.

Un segundo nombre que suena fuerte es el del actor Sergio Goyri, quien además se ha caracterizado por sus personajes de villano, mismo que requiere la historia, y aunque por ahora se encuentre en las grabaciones de "Pasión de Gavilanes 2" para Telemundo, podría ser quien dé vida al temible y misterioso Enrique de Martino.

Un tercer nombre que ya empieza a hacer ruido para la producción de José Alberto 'El Güero' Castro, es Ernesto Laguardia, quien después de unos años, regresó a las telenovelas en México con "Contigo Sí... Por Siempre", bajo la producción de Ignacio Sada Madero y actualmente se encuentra retomando su personaje de Rómulo Alcira en "Corona de Esperanza", como se ha revelado por parte del mismo actor, que se llamará la continuación de "Corona de Lágrimas" que tuvo su estreno en 2012.

Y por último, sería Eduardo Santamarina, el recordado Octavio Toscano -el 'villano mayor' de "La Desalmada", quien podría dar vida al personaje que encarnó magistralmente en su momento Ernesto Alonso en la historia clásica de terror. Por el momento, el actor se encuentra disfrutando de su éxito como el villano de la última producción de 'El Güero' Castro visto en la pantalla chica y mientras se espera la segunda parte de "La Desalmada", podría ser el indicado para "El Maleficio".

Entre tanto, la nueva versión de la telenovela producida por el hermano de Verónica Castro, ya se encuentra preparando locaciones, ambientación y la readaptación de los libretos; pues todo parece indicar que una vez terminando las grabaciones de "Corona de Esperanza", se entregue de lleno al nuevo proyecto.

En cuanto al elenco femenino que en su momento fue estelarizado por Jaqueline Andere, la primera actriz Carmen Montejo y Erika Buenfil -entre otras-, todavía no se sabe ningún detalle; pero se ha dicho que "El Maleficio", podría ser la telenovela que marque el regreso a la pantalla chica de Angélica Rivera 'la Gaviota', quien es ex pareja y madre de las tres hijas del productor.

La información ha sido revelada por Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex y de la experta en telenovelas Lesly Arellanos a través de su perfil @leslyarellanos.

Diana Palacios Periodista

