José Alberto Castro prepara Corona de Lágrimas 2; así luce con tres de sus protagonistas

Tras su éxito como cabeza de "La Desalmada", el productor José Alberto 'El Güero' Castro prepara la segunda parte de "Corona de Lágrimas"; así lució con tres de sus protagonistas durante los primeros trazos del melodrama.

Desde antes de que terminara de producir la historia protagonizada por Livia Brito y José Ron, 'El Güero' ya había anunciado que a petición del público, produciría la segunda parte de "Corona de Lágrimas", que dejó una gran huella desde 2012-2013, años en los que se produjo y transmitió la telenovela protagonizado por Victoria Ruffo.

Y este 2021, tres de sus protagonistas como son Mane de la Parra, Alejandro Nones y José María Torre, ya aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo junto a su querido productor, quien a decir verdad, es uno de los que podría llevar con orgullo el seudónimo de "El Señor Telenovela II", como lo fuera en su momento Ernesto Alonso, quien dejó este mundo en 2007.

Lee también: Victoria Ruffo y la estratosférica suma que ganaría en Corona de Lágrimas 2

Durante las primeras pruebas de imagen de vuelta al foro de televisión, en las que se le pudo ver a Victoria Ruffo acompañada de Lola Merino, Raquel Garza y Amairani Romero, así como a Geraldine Bazán, Jéssica Coch y Margarita Magaña que se disputaban el personaje villanesco de Olga Ancira -que en su momento fue interpretado por Adriana Louvier-, cuya estrella elegida fue Geraldine Bazán.

Y por supuesto, no podían faltar los tres principales galanes de la historia de Televisa, hijos de Refugio Chavero Hernández (Ruffo), quienes aprovecharon para confirmar de una vez por todas su participación en la segunda parte del melodrama.

Lee también: Geraldine Bazán será la nueva Olga Ancira en Corona de Lágrimas 2 en lugar a Adriana Louvier

"@elgueromex @josemariatorreh faltó Nachito @manedelaparra", escribió Alejandro Nones en una publicación de su cuenta de Instagram el pasado 9 de noviembre, en la que aparecen él mismo junto a José Alberto Castro y José María Torre, mientras su hermano en la ficción le respondió: "Nachito vive!!!! los amo".

Y aunque faltó en la primera postal, Mane de la Parra no reparó en compartir una foto junto al productor, en las que describe: "El regreso de #nachito!! Y su Jedi Papá Chavero @elgueromex vamos con todo muñecooooooo!!! Qué gusto ver a tanta gente que quiero! #television #coronadelagrimas #telenovela @televisa".

Y claro, en el caso de las dos publicaciones junto a 'El Güero' Castro, otros famosos y algunos fanáticos se han mostrado deseosos de ver ya en las pantallas de nuevo a los hermanos Chavero en "Corona de Lágrimas 2".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!