José Alberto Castro lanza tráiler de Corona de Lágrimas 2; Cristian Castro canta tema de entrada

Luego de cuatro veces de pospuesto el estreno de "Corona de Lágrimas 2", el productor José Alberto 'El Güero' Castro ya lanzó el primer tráiler oficial del melodrama, en la que incluso, el cantante Cristian Castro tendrá una participación especial, pues cantará tema de entrada.

Este domingo, y tras poner fin a las especulaciones sobre la inconformidad del horario vespertino de las 6:30 pm y otras supuestas exigencias de la producción, fue el propio productor quien lanzó tres sorpresas de sopetón en su cuenta de Instagram.

La primera, fue el primer tráiler de "Corona de Lágrimas 2, 10 Años Después", título definitivo que llevará la continuación de esta gran historia de Refugio Hernández, una mujer soltera con tres hijos que le dieron muchos dolores de cabeza, pero también muchas alegrías; el personaje es interpretado por la primera actriz Victoria Ruffo.

"Y Rómulo nunca olvida, lo van a pagar muy caro", aparece diciendo el actor Ernesto Laguardia, quien dio y seguirá dando vida a Rómulo Alcira, el villano de la historia. Por otro lado y para no dejar cabo suelto, 'El Güero' Castro, también compartió el póster oficial de esta nueva entrega que ha sucedido prácticamente una década después de la primera parte de la historia de los Chavero Hernández.

Sin expresar nada en su descripción más que etiquetando a los actores que conforman "Corona de Lágrimas 2, 10 Años Después", fue que el hermano de la primera actriz Verónica Castro, dio la bienvenida oficialmente a su elenco, el cual está encabezado por Victoria Ruffo, Mane de la Parra, José María Torre y Alejandro Nones.

Pero también se podrán disfrutar de las actuaciones como Ernesto Laguardia, Maribel Guardia, África Zavala, Lola Merino, Sharis Cid, Martha Julia, Arturo Carmona, Roxana Castellanos, Raquel Garza, Moisés Arizmendi, Ulises de la Torre, Alejandro Ávila, Amairani Romero, Lara Campos y Ricardo Mendoza 'El Coyote.

Pero también podrán verse de caras conocidas y nuevas, que también integran esta nueva telenovela de Televisa Univisión: René Strickler, Geraldine Bazán, Ana Belena, Daniela Álvarez, Sebastián Poza, Claudia Zepeda y Lisardo Emilio (entre muchos otros).

El creativo de la televisora de San Ángel, dejó ver que tendría un acercamiento con su sobrino Cristian Castro, tras esta nueva telenovela, luego de publicar una foto con su hermana, la actriz y cantante Verónica Castro, el pasado 28 de mayo, tras tener en mente al cantante para que entonara el tema de entrada que lleva por título "Corona de Lágrimas", mismo que se puede escuchar en el primer tráiler lanzado.

Será el próximo lunes 29 de agosto cuando por fin vea la luz "Corona de Lágrimas , 10 Años Después" en el horario vespertino de las 6:30 pm por el Canal de las Estrellas.

