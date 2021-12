José Alberto Castro confirma remake de El Maleficio para 2022

Si 2021 ha sido un gran año para Televisa en el ámbito de telenovelas, para 2022 ya se cocinan nuevos proyectos y uno de ellos será el remake de “El maleficio”, melodrama que en 1983 cimbró la pantalla chica con una historia de corte paranormal, protagonizada y producida por Ernesto Alonso y que ahora será retomada por José Alberto Castro.

Y fue precisamente “el Güero” Castro quien confirmó que la nueva versión de “El maleficio” sí se realizará el próximo año, luego que varios rumores mencionaran que tenía la intención de hacerla, aunque no se sabía para cuándo pues el productor recién este año trabajó en “La desalmada” y actualmente se encuentra supervisando las grabaciones de “Corona de lágrimas 2”.

En una entrevista con Televisa Espectáculos, José Alberto Castro confirmó el remake de “El maleficio” para 2022 y además reveló la fecha del inicio de las grabaciones de esta telenovela, la cual causó muchas reacciones en la década de los 80 porque fue la primera que tocó abiertamente el tema de la hechicería en la televisión mexicana.

El año que termina ha sido de gran éxito para el creativo, que no ha parado de trabajar con sus proyectos y tras anotarse un gran reconocimiento por “La desalmada”, que ha sido la telenovela más vista de Televisa en 2021, ya inició grabaciones de la segunda parte de “Corona de lágrimas”, pero su mente ya está también puesta en lo que será la nueva versión de “El maleficio”.

El productor apenas y se tomará un respiro luego de terminar con “Corona de lágrimas” pues tiene estimado el inicio de las filmaciones del remake durante la primera parte de 2022, casi luego de culminar con la segunda temporada de la ficción protagonizada por Victoria Ruffo.

“’El maleficio’ está para mayo del próximo año, estaremos ya trabajando en eso, pues mira, el equipo de producción y toda mi gente (estamos) muy contentos”, fue lo que dijo José Alberto Castro durante la entrevista, donde confirmó que este proyecto ya es un hecho, pese a que no dio mayores detalles.

El creativo reconoció que es una persona muy inquieta y que siempre está pensando en producir nuevas historias, aunque sobre “El maleficioE ya se había rumorado que pensaba llevarlo a cabo pero en un formato de miniserie para “Fábrica de sueños”, sin embargo, la trama da para mucho más y es por ello que se realizará una telenovela.

“Soy muy inquieto, entonces, me gusta estar brincando de historia en historia, no me gusta encasillarme en determinado tipo de trama, de horario o de formato, la verdad me gusta mucho estar brincando y haciendo cosas de más, y también agradecido con la empresa que me permite hacerlo“, dijo el ex esposo de Angélica Rivera.

En 1983, “El maleficio” aterrorizó a los televidentes al contar la historia del malvado Enrique de Martino, interpretado por Ernesto Alonso, un hombre que mediante hechicería logró hacer una gran fortuna, pero el mal se respiraba por toda su casa. En esta producción también apareció Jacqueline Andere y tuvo como antagonista a Humberto Zurita.

