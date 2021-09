Jorge Salinas y su desafiante papel en S.O.S. Me Estoy Enamorando

Pese a que Jorge Salinas aseguró que interpretar a Vicente en la telenovela S.O.S. Me Estoy Enamorando será uno de los personajes más desafiantes en los más de 20 años que lleva de carrera, está más feliz que nunca, pues jamás había disfrutado tanto a un personaje.

S.O.S. Me estoy enamorando es un remake de la historia argentina El sodero de mi vida, bajo la producción de Lucero Suárez para Televisa. La novela está protagonizada por Irán Castillo y Daniel Arenas y se estrena hoy lunes 6 de septiembre. Jorge Salinas le dará vida a un hombre ciego con carácter hosco y recalcitrante.

El otrora sex symbol de la televisión mexicana, y hoy actor maduro, afirmó sentirse totalmente al descubierto cuando abordó este papel. "Jamás había disfrutado tanto a un personaje, y jamás lo había padecido tanto a la vez. Lo disfruto porque me sacó de mi zona de confort. A todos los que he hecho he querido darles un toque de complejidad, pero este rebasó toda expectativa", expresó el actor vía telefónica con Reforma.

Jorge Salinas aseguró que es una gran desafío ser Vicente, pues aunque se prepara, por más que quiera asumir una discapacidad, nunca será la misma padecerla realmente. "Y lo sufro porque por más que te prepares, por más que quieras asumir una discapacidad, nunca estarás al cien. Es un tema del que no reniego, pero me he descubierto como un actor al que le hace falta mucho por aprender", enfatizó el esposo de Elizabeth Álvarez.

Para construir su personaje, un hombre que se quedó ciego antes de los 19 años, cuando ya estaba casado con Paula (Gloria Sierra), y de quien ya está separado, el actor recurrió a la asesoría del standupero invidente Alexis Arroyo "Ojitos de Huevo".

"Con él hablé muy claro. Y me dijo: 'No soy invidente, soy ciego. No es una capacidad diferente, no tengo vista'. Fueron conversaciones de mucha lección, de muchísima, muchísima retroalimentación", expresó Jorge Salinas. S.O.S. Me Estoy Enamorando se estrenará hoy a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, por la señal del Canal de las estrellas, de Televisa.

Cabe señalar que Jorge Salinas debutó en el mundo de las telenovelas en 1991, en el melodrama Cadenas de Amargura, la historia que estuvo protagonizada por Daniela Castro y Raúl Araiza, bajo la producción de Carlos Sotomayor.

Además en ese año también formó parte del elenco de Valeria y Maximiliano, interpretando a Damián Souberville, la cual estuvo protagonizada por Leticia Calderón y Juan Ferrara, de igual manera, bajo la producción de Carlos Sotomayor.

Desde entonces el actor mexicano ha estado muy activo en proyectos, tanto en el mundo de las novelas como en el cine y en el teatro. Su último proyecto en televisión fue en la telenovelaTe doy la vida, en donde le dio vida a Ernesto Rioja / Miguel Hernández.

