Jorge Salinas, protagonizará Perdona Nuestros Pecados, nueva historia de Televisa

Luego de su última participación en las telenovelas como Vicente Oceguera Ramos, un hombre invidente de carácter recio y un poco amargado en "S.O.S. Me Estoy Enamorando" (2021-2022), el actor Jorge Salinas se prepara para su próximo proyecto, una nueva telenovela que lleva por nombre "Perdona Nuestros Pecados" y de la que el histrión será protagonista.

"Perdona Nuestros Pecados" es una telenovela de origen chileno y es una de las nuevas propuestas de Televisa que será producida por Lucero Suárez, con quien Jorge Salinas ha trabajado en historias como "Te Doy la Vida" (2020) y posteriormente "S.O.S. Me Estoy Enamorando" (2021-2022).

Y todo parece indicar que Jorge Salinas será el protagonista maduro de la historia, luego de incluso, venir de protagonizar varias telenovelas en su haber, la última de éstas "Un Poquito Tuyo" (2019) junto a Marjorie de Sousa y Lorena Herrera producida para Imagen Televisión, y de dudar en aceptar el personaje de hombre ciego en la última producción de Lucero Suárez como la mencionada historia protagonizada por Irán Castillo y el actor colombiano Daniel Arenas en su regreso a los melodramas.

El histrión de 53 años de edad, volverá con "Perdona Nuestros Pecados" a los personajes protagónicos, y en esta ocasión, será el protagonista maduro, según reveló esta tarde, el periodista Chema Cortes a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex, en la que reveló más detalles sobre dicho melodrama.

Y es que, tras aceptar dar vida Vicente Oceguera Ramos, un personaje que fue todo un reto en su carrera y que desarrolló con su estilo propio y decoro, Jorge Salinas contó que si lo aceptó fue porque su esposa, la también actriz Elizabeth Álvarez, lo puso en su centro y el reflexionó sobre la postura que tenía de los personajes secundarios.

Otro detalle compartido por Chema Cortés, es que los castings para elegir al resto del elenco de la historia de Televisa Univisión, cuyo título no se sabe si será el definitivo, ya comenzaron y el próximos meses iniciarán las grabaciones.

La historia retrata la vida de una chica llamada Elsa, hija de Manuel (Jorge Salinas) -un hombre violento y el más rico del pueblo de San Juan-. Elsa está enamorada de Andrés, pero Manuel impedirá que ellos sean felices, pues considera que él no está a la altura de su hija.

Pero ellos se saldrán con la suya y escapan juntos. Manuel los encuentra y para evitar que le haga daño al amor de su vida, ella le pide que huya, sin haberle dicho que está esperando un hijo de él.

Por otro lado, como el también villano de la historia, Manuel encierra a Estela -al parecer, su esposa-en un hospital psiquiátrico, argumentando que ella es una amenaza para ella misma y para los demás. Pero lo hace para quedarse con todas las riquezas.

Después de lograr huir, Andrés se entera de que Elsa espera a su hijo suyo y vuelve para que juntos luchen por rescatar lo que es suyo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!