Jorge Salinas podría ser uno de los protagonistas de Vencer la Ausencia

Tras su regreso a los melodramas este 2021 y su reciente participación en "SOS Me Estoy Enamorando" -producción de Lucero Suárez para Televisa-, el actor Jorge Salinas podría tener un nuevo proyecto en puerta, pues se vislumbra para ser uno de los protagonistas de "Vencer la Ausencia", el próximo proyecto de Rosy Ocampo de la franquicia "Vencer".

La noticia se dio a conocer los primeros días del mes de diciembre por la periodista Maxine Woodside durante una emisión de su programa de radio "Todo para la Mujer", quien dijo que Rosy Ocampo, había elegido al actor para ser el protagonista masculino de "Vencer la Ausencia".

De confirmarse, Jorge Salinas estaría retomando su rol como personaje protagónico en las telenovelas, quien habría dudado en regresar en un rol secundario dando vida a un hombre ciego, luego de protagonizar "Un Poquito Tuyo" (2019) de Imagen TV, al lado de Marjorie de Sousa y Lorena Herrera, como galán de la historia.

Sin embargo, fue su esposa, la también actriz Elizabeth Álvarez que se vislumbra para ser la villana de "La Herencia... Un Legado de Amor" de Juan Osorio, compartiendo créditos con Michelle Renaud y Matías Novoa, quien le puso los pies en la tierra y le hizo ver las ventajas de volver a las telenovelas sin importar el papel que le ofrecieran; lo que con la cabeza en alto, el actor de 53 años, reconoció.

En la actualidad, Jorge Salinas desempeña magistralmente el personaje de Vicente Ramos Oceguera, un hombre ciego mayor que se ve envuelto por el amor de María (Tamara Vallarta) una chica de su misma condición de discapacidad, que está por operarse para poder recuperar la vista. En un principio, y a pesar de que la ama la rechazó debido a que tiene miedo perderla cuando ella pueda ver y vea en él a un hombre viejo y aburrido.

Esto, en la telenovela "SOS Me Estoy Enamorando" (2021) producida por Lucero Suárez para Televisa, luego de que también participó como villano de "Te Doy la Vida" (2020) junto a Eva Cedeño, José Ron y el pequeño Leonardo Herrera, con quien también comparte créditos en el actual melodrama.

De acuerdo a Maxine Woodside, la 'Reina de la Radio', Jorge Salinas se podrá ver de nueva cuenta a través del Canal de las Estrellas en "Vencer la Ausencia" durante 2022, después de la aún no estrenada telenovela "La Herencia... Un Legado de Amor" en al que aparecerá su esposa Elizabeth Álvarez, en el horario estelar de las 8:30 pm.

Mientras tanto, se podrá seguir disfrutando de su personaje como ciego, Vicente Oceguera Ramos, rumbo al final de "SOS Me Estoy Enamorando" de lunes a viernes a las 6:30 pm, y que llegará a su fin el próximo viernes 14 de enero de 2022 a las 6:30 pm por Las Estrellas.

