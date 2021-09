Jorge Salinas dudó aceptar papel en S.O.S Me estoy enamorando pero su esposa le quitó lo soberbio

Para el experimentado Jorge Salinas interpretar a un hombre ciego en la nueva telenovela de Televisa “S.O.S Me estoy enamorando” ha sido todo un reto, sin embargo, el actor ha hecho todo lo posible por llevar a su personaje a buen puerto, aunque en un principio dudó en aceptar este papel.

En una entrevista que Jorge Salinas concedió al programa “Hoy”, matutino de Televisa, reconoció que cuando le ofrecieron darle vida a Vicente Ramos en la telenovela de Lucero Suárez lo pensó mucho porque no era un protagónico, sin embargo, su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, le dio una lección de humildad y le quitó lo soberbio.

El actor mexicano, acostumbrado a los protagónicos en telenovelas, se sinceró y admitió que dudó mucho en aceptar papel en “S.O.S Me estoy enamorando” no sólo porque nunca había interpretado a un personaje con esta discapacidad, sino porque no era un rol principal, sin embargo, su esposa le dio unas “pastillas de ubicatex” que fueron suficientes para bajarse de su pedestal.

Lee también: Gaby Rivero se suma al elenco de la telenovela Allá te espero

“Primero estaba un poco renuente a hacerlo y pues mi mujer que es, digamos que mi manager, mi coach y todo, dice ‘a ver, tranquilo, querías ser actor de reparto ¿no? Y además es un reto’. No me convenció, me abrió los ojos, me quitó de la soberbia”, comentó el protagonista de la cinta “Sexo, pudor y lágrimas”.

Jorge Salinas reconoció que el principal dilema que tenía es que no se trataba de un protagónico, papeles a los que está acostumbrado, pero recordó que todos los personajes tienen un amplio potencial y depende del actor hacerlos inolvidables.

Lee también: Espinoza Paz acapara reflectores con participación en La Desalmada

“El protagonista está en cada personaje. Digamos, si no eres cabeza de elenco, sería… fue un baño así de ‘ubicatex’ porque dije ‘a ver, ¿no será por miedo?’ No es nada fácil, nada sencillo, me las estoy viendo duras”, comentó en la entrevista con “Hoy”.

En “S.O.S Me estoy enamorando”, Jorge Salinas interpreta a Vicente Ramos, un hombre que pierde la vista a los 19 años, cuando ya estaba casado, y tiene que vivir con esta discapacidad. Más adelante, se separa de su esposa pero día con día lucha por salir adelante.

No es la primera vez que el protagonista de “Pasión y poder” interpreta a un personaje con discapacidad, pues en “La que no podía amar” se metió en la piel de un hombre invalido y estaba en silla de ruedas, sin embargo, ahora ser ciego en la ficción le ha representado un reto muy duro.

“(Es saber) ¿Qué vive la persona invidente? No sólo es cómo le hace, qué siente, sigo aprendiendo y hay que valorar, hay que dar gracias”, comentó Jorge Salinas, quien para hacer un buen trabajo sostuvo entrevistas con personas que tienen esta discapacidad, algo con lo que ha aprendido mucho.

Síguenos en