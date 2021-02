Jorge Aravena revela si llegó a los golpes con Fernando Colunga

El actor peruano Jorge Aravena, quien ha protagonizado muchas telenovelas como galán y trabajara al lado de Fernando Colunga, aclaró los conflictos que llegó a tener con el actor y si en realidad llegaron hasta los golpes como se ha rumorado durante mucho tiempo.

Jorge Aravena confirmó que sí hubo roces de opinión con Fernando Colunga, pero nunca llegaron a tal extremo de agarrarse a golpes, sin embargo, hubo muchas personas de vestuario y maquillaje que estuvieron presentes, y por el tono en que se llegaron a hablar malinterpretaron la situación.

“Fe una discusión, y ni se le puede decir discusión, es como si tu me dijeras: ‘oye Jorge, esa pared tuya de atrás es azul… no, yo la veo blanca… no, no, pero yo la veo azul, pues anda a revisarte la vista porque para mí es blanca’, dijo en entrevista para ‘De primera mano’.

Descartó que se hayan ido a los golpes, y señaló que solo fue un par de discusiones, y compartió que trabajar con Colunga es estar con una persona profesional, ya que para empezar es extremadamente puntual.

“De repente alguien lo puede tomar como difícil porque uno como compañero, yo también me pasa lo mismo, que si yo llego temprano, y estoy esperando por un compañero que llega tarde, puede pasar una vez, ok, hubo tráfico, pero pasan una, dos, tres, cuatro, cinco veces, sí me voy a enojar también y sí le voy a decir. Entonces ya decirlo yo pasa como algo especial como conflictivo”, explicó Jorge Aravena.

Sobre si Fernando Colunga fue el causante de su despido en la telenovela ‘Porque el amor manda’, Jorge Aravena desconoce hasta el día de hoy la razón por la que su personaje salió del melodrama, y dijo que lo demás fueron inventos que relacionaron con la discusión con Colunga.

Y es que se sabe que el actor Fernando Colunga no ha sido fácil para muchos trabajar con él, ya que también tuvo conflictos con el actor cubano William Levy, a quien señalaba de ser un muy mal actor, y con quien se negó a participar en la campaña de galanes de Televisa, si el cubano aparecía en la campaña promocional, en 2014.

Del mismo modo, el actor y productor, Gabriel Varela, reveló que la persona con la que más ha sufrido trabajar y con el que jamás volvería a hacerlo, es precisamente con Fernando Colunga, a quien tuvo en una obra de teatro, y no la pasó nada bien pues siempre le reclamaba cosas que consideraba eran demasiado simples, a tal punto que tuvo que dejar de producir la obra.

El nombre de Fernando Colunga ha surgido en los últimos días debido a que Telemundo acaba de anunciar que Fernando Colunga no será más el protagonista de la serie de ‘Malverde: El Santo Patrón’, sin dar más detalles del por qué de su salida. Aunque se dice que es porque el actor que vive en Miami, no quiere viajar a México para grabar debido a los altos índices de contagio que hay en nuestro país.

Por su parte, Jorge Aravena sigue esperando regresar a las telenovelas, pues su última participación en una fue 2019 con Cita a Ciegas, un melodrama de comedia producida por Televisa.