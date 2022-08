Jessica Coch se despide de su melena rubia para seguir haciendo eco en El Conde: Amor y Honor

En su regreso a las telenovelas con una nueva producción de Telemundo, la actriz Jessica Coch hizo un cambio radical en su imagen y se despidió de su melena rubia para seguir haciendo eco en "El Conde: Amor y Honor", melodrama en el que dará vida a su décimo tercero personaje en los melodramas.

Desde que se anunció su participación en dicha novela de la televisora estadounidense, Jessica Coch, quien ya tenía cinco años alejada de los melodramas, tras su última participación como Marisol Córcega Gómez en "Mi Marido Tiene Familia" (2017), también mostró su cambio de look que obedece a una nueva imagen.

En su cuenta de Instagram, la intérprete oriunda de Puebla, México, compartió su cambio de look a través de su cuenta de Instagram, tras vislumbrarse como uno de los personajes que se suman a esta historia. Y es que, aunque no todo tiempo ha sido rubia, la experta en hacer la vida de cuadritos a los buenos en los melodramas, ha marcado un estilo propio con su cabellera dorada.

La actriz que este 2022 volvió a los foros de grabación con la cinta "La Octava Cláusula" protagonizada por Maite Perroni -antes que con "El Conde: Amor y Honor"-, se dejó ver con su cabellera castaña y ondulada desde finales de mayo, con una primera publicación de su cambio de look.

Posteriormente, Jessica Coch presentó a su personaje para el melodrama de Telemundo, en el que compartirá créditos con Chantal Andere, Sergio Sendel, Omar Fierro, Víctor González y la propia Marjorie de Sousa, quienes se vislumbran como los villanos de la historia.

"Les presento a LETICIA DE GALLARDO. No se imaginan mi emoción, hacer algo de época era uno de mis sueños. Gracias @mariabadillot, @soyvaroni. Gracias por tu magia en el set. Gracias #jorgesastoque #ElCONDE #comingsoon #telemundo #telemundoseries #actriz #jessycoch".

Y tras compartir foto con Sergio Reynoso y Mario Loria, caracterizada con su personaje de época, la actriz de 42 años se ha ganado comentarios como "Sin duda sos una gran actriz, lo mejor para este nuevo proyecto. Ansiosa por ver a esta historia!! Abrazo grande desde Argentina".

"Por fin, eres una actriz estupenda y se te extraña, un elenco de primera, me da escalofríos, y una novela de época", se lee también. Y en otra publicación se dejó ver luciendo cuerpazo de perfil, además de reafirmar su nueva imagen.

Incluso, en unas recientes fotos compartidas por Marjorie de Sousa en sus historias de Instagram, también se le puede ver a Jessica Coch con su cabellera castaña, en lo que parece haber sido una divertida reunión entre amigas.

Diana Palacios Periodista

