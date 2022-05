Jéssica Coch regresa a las telenovelas como villana de El Conde de Telemundo

Luego de su última participación en los melodramas en "Mi marido tiene familia" (2017) dando vida a Marisol Córcega Gómez, la actriz Jéssica Coch había estado alejada de los melodramas, pero recientemente salió a la luz que la poblana (de Puebla, México) volverá a las telenovelas y todo parecería indicar que va como villana nuevamente, un personaje que sabe desarrollar muy bien.

Luego de darse a conocer que serán Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga las protagonistas de "El Conde" de Telemundo, una nueva producción de Telemundo, se ha revelado también parte del elenco, y además de Jéssica Coch, se han sumado una tercia de actores que recientemente compartieron créditos en "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022), que marcó el regreso de uno de ellos a las telenovelas.

Se trata de Chantal Andere, a quien antes de verla en la producción de Nicandro Díaz, grabó un proyecto precisamente para Telemundo bajo el título "Parientes a la Fuerza" (2020), en el que figuró como villana y compartió créditos con actores como Bárbara de Regil y Guy Ecker, quienes fueron los protagonistas.

Lee también: Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga regresan con El Conde de Telemundo

Por otro lado, también se puede ver en la fotografía a Sergio Sendel, quien luego de unos años de ausencia en la televisión, regresó también con "Mi Fortuna es Amarte", haciendo mancuerna con Chantal Andere y otros actores que también daban vida a la contraparte de los buenos.

Y por último, se perfila el actor Omar Fierro, a quien se le vio actuar toda una vida como galán del melodrama y últimamente ha hecho de las suyas como un despiadado villano. Su personalidad y años de experiencia frente a las cámaras de televisión, también lo hicieron parte del elenco de la telenovela producida por Nicandro Díaz González para Televisa Unvisión. En el mismo, él también se unió con Chantal Andere y Sergio Sendel a hacerle la vida imposible al resto de los personajes.

Lee también: Chris Pazcal sigue la misma línea, se vislumbra como el villano de La Impostora

Por su parte, Jéssica Coch, quien la mayor parte de las veces que ha actuado en las telenovelas, ha figurado como una villana, estuvo haciendo casting para "Corona de Lágrimas 2" o "Corona de Esperanza"; no obstante, parece que fue Geraldine Bazán quien se quedó con el rol de Olga Ancira, tras la salida por voluntad propia del proyecto de Adriana Louvier, pues debido a otros compromisos de trabajo que ya tenía, no pudo participar.

Pero aunque no se le vea actuar, la también villana de "Cuando me Enamoro" (2010-2011), está muy activa en redes sociales, recordando viejos tiempos con otros actores así como comentando las publicaciones de otros famosos con quienes ella ha coincidido en algunos proyectos.

Y fue el periodista de espectáculos Chema Cortés, quien hizo el anuncio oficial de la participación de estos actores en "El Conde" a través de su cuenta de Instagram, @noveleandomex.

"¡Inician grabaciones de #ElConde! Álex Kaffie ha revelado en su columna en @elheraldodemexico que la próxima semana inicia el rodaje de la nueva serie de #Telemundo titulada 'El Conde', protagonizada por Fernando Colunga. El periodista también dio a conocer que actores como Chantal Andere, Sergio Sendel, Jessica Coch y Omar Fierro forman parte del elenco de dicha apuesta. ¿Qué les parece? ¡Todo el éxito, @chanaandere, @sergiosendel.oficial, @jessycoch y @omarfierrooficial! @telemundoseries @telemundo".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!