Jerónimo quiere conquistar a Lenar pero ella le suelta noticia de sopetón en Vencer la Ausencia

Tras la conversación de Julia, Esther y Celeste (Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva y Alejandra Barros) con Flavia (Nailea Norvind), lo único que ganan es discutir entre ellas, pues Flavia deja al descubierto que entre ellas podrían seguir existiendo varias verdades a medias, pues su forma de decir las cosas, tan brusca y sin decir "agua va", lo único que genera es más problemas con los demás en la telenovela "Vencer la Ausencia". Por otro lado, Jerónimo (David Zepeda) les pone un alto a sus dos hijos, quienes no soportan que haya llegado de nuevo a su vida y Lenar (Laura Carmine), su esposa, le soltaría de sopetón una desagradable noticia que lo deja pasmado.

Mientras tanto, Ángel Funes (Danilo Carrera), les promete a sus empleados que va a solucionar el problema de los pagos que no se les han hecho y ellos le ponen una fecha límite, de lo contrario se irán a huelga todos los choferes.

Esther, Celeste y Julia siguen discutiendo por culpa de Flavia y aunque el hubiera no existe, creen que si le hubieran comprado un seguro al camión, ahorita no estuvieran padeciendo esa y otras pérdidas humanas. Aunque Esther está muy enojada y sin pensar, acusa a Misael (Marcos Montero), esposo de Julia, que era el que manejaba el camión, pues además dice que es un irresponsable y que ella siempre lo había visto de borracho con sus amigos, lo que sorprende a Julia y le pregunta porqué no se lo había contado antes.

Dependen económicamente de él

Jerónimo les restriega a sus hijos que ellos siguen dependiendo económicamente de él y sólo por eso tienen el deber de respetarlo, pero ellos no pueden superar tantos años de ausencia y de ahí viene toda la mala vibra que tienen hacia él, pues Adair, le dice a su mamá que no es mal plan contra él pero le pregunta cómo puede querer a alguien que nunca ha visto en su vida.

Las cosas se empiezan a complicar para Rayo (María Perroni Garza), pues ella va en busca de las tres amigas de su mamá y hasta de Flavia, pues necesita que le tiendan una mano y sobre todo, ella quiere investigar quién es su padre, a quien Margarita (Mariana Garza), le envió un mensaje de voz un día antes de su muerte diciéndole que ya no aguantaba más y que después de su viaje a Laredo, Texas en el que perdió la vida.

Van dos días que no duerme bien ni ha probado bocado Rayo y encuentra a su tía Cuca hurgando entre las cosas de su mamá y aunque le saca de onda que la tía esté interesada en las cosas de su prima, y Rayo entiende que su madre no va a volver para usarlas jamás y le dice que tome lo que quiera, y le regala las pertenencias de su mamá.

Esther se molesta porque siempre la han llamado intolerante pero Julia les hace ver que deben estar más unidas que nunca y que deben tener mucho cuidado de lo que dicen y hacen, pues no pueden estar echándose tierra entre ellas.

Buscando a papá

Rayo anda deambulando por toda la unidad habitacional buscando a las amigas de su mamá, pues quiere saber quién es su padre para que cuide de ella, pero en realidad ninguna de las amigas de su madre supo quién es el papá de Rayo, o al menos eso parece.

Braulio (Alexis Ayala) llega por fin de viaje y tras platicar con Celeste (su esposa) hablan del accidente que provocó la muerte de sus seres queridos y la desaparición, pero a Celeste no le convence, Braulio le revela que Misael se fue con una buena cantidad de dinero y que podría implicarlo a él.

Ángel Funes, trata de conseguir un crédito con los bancos pero ninguno quiere prestarle, su papá no se quiere hacer los estudios y éste le suplica que no le dé más problemas y le pide que se vaya a hacer los estudios pero él lo alcanzará en Transportes Funes.

Esther, quién está muy renuente a aceptar la muerte de su hijo, estalla contra su mamá Doña Claudia (Silvia Mariscal) que se encontró los tenis de Iván y los levanta de debajo de la mesa. Ella le advierte que no quiere que nadie toque las cosas de su hijo. Entre tanto, Jerónimo le cuenta a Donato (Agustín Arana) que no le ha ido bien con su familia a su regreso pues todo es una pesadilla, y le revela que nunca buscó compañía en Estados Unidos y éste le asegura que esa compañía nunca está de más, y aprovechado, le pregunta si todavía quiere hacer la fiesta de bodas.

Julia va a ir a Matehuala de nuevo y su papá quiere ir con ella pero le dice que le sirve más ahí en casa, le pide que se cuide. Celeste le confiesa a su esposo que a veces no ve, y que le tiembla la mano, además le estresa lo que está pasando con su familia. Mientras tanto, Braulio y Celeste tiene su cita para practicarse el procedimiento de fertilidad. Celeste recuerda una linda convivencia con sus amigas, cuando les reveló que lo que más quería en el mundo era ser mamá y sus amigas la entiende y la apoyan.

Ángel le pide que se haga los estudios, pues con toda la carga de trabajo que tiene, o puede estar al pendiente de su salud, su hermana se la lleva. Ángel le confiesa a Braulio que nadie quiere prestarles dinero, además le dice que no entiende porqué Misael sí recibió su sueldo y hasta una compensación y a otros choferes no, Braulio le dice que lo va a checar.

Rayo investiga con Flavia quién es su papá, pero ella sólo les hecha tierra a Julia, Celeste y Esther y le sugiere que se vaya a vivir con su tía Cuca, pues le asegura que ninguna de las tres podría quedarse con ella, debido a que todas tienen su vida hecha. Ángel va a pedirle el favor a su amigo con el que no pudo seguir con el negocio debido a la emergencia con su papá y le restriega que ahora sí lo busca.

Un mensaje que no llegará a su destino

Rayo va al departamento de Julia y se va decepcionada, pues nadie la hizo caso. En el patio del edificio escucha un audio de su mamá y llora, mientras ve a algunos chavos de su edad jugando. Irónicamente le contesta un mensaje que le había enviado desde hace días y le pide perdón por no habérselo contestado antes.

La mamá de Esther la alienta a seguir adelante pero ella todavía no puede superar la pérdida de su hijo. Dos amigos de Iván van a verla y le dan el pésame; le llevan un regalo que es un reconocimiento que se iba a ganar en a la Universidad por el promedio más alto en la carrera de Mecatrónica.

Lenar y Adair llegan a casa con un mejor humor y él los espera con un plato de comida pero se desespera porque sus hijos no lo toleran, ella lo abraza y le pide que les tenga paciencia, él siente que ella le está dando una nueva oportunidad de amar aunque no es así.

Esther se arrepiente de haber dejado ir de viaje a su hijo y asegura que su alma va a descansar cuando ella encuentre al responsable. Rayo va a buscarla a su casa pero su madre le dice que no es un buen momento para que la reciba. La niña llora desesperada, pues nadie la puede atender, todas las amigas de su madre tienen ocupaciones.

El Ministerio Público le da los resultados a Julia y le dice que el accidente no ocurrió por una falla mecánica, sino por exceso de velocidad, por lo que su marido se convierte en el principal sospechoso y ha de estar escondido porque sabe que en cuanto aparezca se irá derechito a la cárcel.

Ángel le dice a Braulio que no consiguió dinero y éste le dice que la única solución que tiene para recuperarse económicamete, es que él y su papá vendan la empresa, aunque es arriesgado. Jerónimo busca conquistar de nuevo a su esposa. Antes de irse al doctor, Celeste le dice a Braulio que quiere ir a ver a Rayito y en eso se aparece. Ella ya no ve bien ni con los lentes, ya empieza a tener esa enfermedad que le podría hacer perder todo, a su marido y las posibilidades de ser madre.

Jerónimo quiere llevar a un hotel a Lenar pero ella le dice que no se equivoque, pues el hecho de que ella se esté portando amable con él, no significa nada. Donato los escucha por accidente en la calle, pero se da cuanta de que ella lo rechaza. Mirna, Ángel, Don Homero recuerdan todo lo que han pasado en la empresa, con Ana Sofi presente.

La triste confesión

Lenar le suelta de sopetón a Jerónimo que ella tiene una relación con otro hombre desde hace cinco años y le cae como baldazo de agua fría, pues no se lo esperaba y él sí venía a México dispuesto a todo, incluyendo sus planes de hacer la renovación de votos por 25 años de casados.

Julia, que ya viene de regreso a México, recuerda cuando ella y sus amigas crearon el chat hace años, y mientras está recién intervenida, Celeste también les envía un mensaje de voz que tal parece que ahora sí será mamá. Esther también quiere mandar otro mensaje con toda su furia y también lo borra.

Recado de la tía Cuca

Rayo llega a su departamento y tras buscar a su tía, se encuentra con una desagradable sorpresa. Resulta mientas no estaba, la tía aprovechó para irse y dejarla viviendo en dicho departamento, pues ahí tiene todo, también le dice que no es que no se la haya querido llevar, pero ella está llena de problemas y vive al día con su familia y su madre.

Además Cuca le revela a Rayito dos cosas que no se atrevió a decirle en persona; la primera, es que su mamá no el contó las cosas de la familia como son, y la segunda es que ahora que fue a Nuevo Laredo, ella vio y no tiene idea con quien se quedó.

Por último, la escena del accidente, revela que un hombre quiere hacerle daño a Margarita, ya que tras verse tirada y toda golpeada ella quiere alcanzar su celular pero se ve cuando él le pisa a mano para que no lo alcance y puede tratarse de Misael, pues se piensa que él podría ser el padre de Rayo.

