Jerónimo le vende su casa al amante de su mujer y vivirá con Esther en Vencer la Ausencia

Tras la situación que está viviendo con su ex mujer y sus dos hijos, Jerónimo Garrido (David Zepeda), se ha visto orillado a tomar una decisión que podría cambiarle la vida y dejar atrás todo dolor y sufrimiento que le hicieron sentir desde que llegó a México; y ahora se prepara para vivir al lado de Esther (Mayrín Villanueva) en la telenovela "Vencer la Ausencia".

Pues tras los consejos de su hijo Ebenezer (Daney Mendoza), éste le vende su parte de su casa a Donato Gil (Agustín Arana) -el amante de su mujer- un tipo de buenos sentimientos pero que terminaría traicionándolo sin querer, por haber enamorado a su esposa cuando él estuvo por 15 largos años en Estados Unidos, trabajando para que no les hiciera falta nada ni a ella ni a sus hijos.

Y tras la presión que Donato ejerció sobre Lenar (Laura Carmine) para que le pidiera el divorcio a Jerónimo, una vez que ya habían sido puestas todas las cartas sobre la mesa, éste no tuvo más remedio que, con tal de ayudar a Ester para que no perdiera su departamento, Jerónimo aceptó vivir con ella, por lo que además de compañeros de departamento, podría surgir algo más...

Esther y Celeste le dan la espalda a Julia

Por otro lado, surge el primer reencuentro de las cuatro protagonistas del melodrama producido por Rosy Ocampo para TelevisaUnivision, desde la muerte de Margarita Rojo (Mariana Garza) -madre de Rayo (María Perroni Garza)-, pues tras darse cuenta de que está sola en el mundo y que su tía Cuca no se la llevó a vivir con ella a Nuevo Laredo, Tamaulipas, ahora Celeste (Alejandra Barros) es quien verá por ella, pues no la va a dejar desamparada pese a que su marido Braulio (Alexis Ayala) no la apoya en ese sentido.

El tema de conversación sale a colación a partir de que todas se sorprenden de ver a Rayo ahí, en casa de Celeste; pues la niña les revela hay indicios de que su madre no esté muerta o entonces por qué alguien escucha todos los mensajes de voz que Rayo le sigue enviando por mensajería instantánea.

Julia (Ariadne Díaz) deja ver que ese celular lo podría tener alguien y Esther de inmediato le pregunta si piensa que lo tiene Misael (Marco Montero) su marido "perdido" pero ella asume que eso no puede ser, pues el de él fue localizado en Querétaro reseteado y dentro de un paquete; pero Esther y Celeste le hacen ver su inconformidad.

Esther y Jerónimo ¡sí vivirán juntos!

Entre tanto, Jerónimo logró que Flavia Vilchis (Nailea Norvind) le haya querido rentar el departamento de Esther y para ello, tuvo que venderle su casa al amante de su mujer, pero lo bueno de todo esto es que con ese dinero pudo cubrir cuatro meses de renta y le ofreció dos meses de depósito, por lo que la malvada Flavia no se pudo negar.

Jerónimo le cuenta a Esther que logró que Flavia se lo rentara y ella está más que contenta y agradecida con él, pues va a poder seguir viviendo en el mismo lugar donde vivió con su hijo Iván (Andrés Vázquez) por 18 años, y de esa manera va a poder seguir investigando lo que pasó en torno la su muerte. También le cuenta que ya consiguió trabajo -recomendada por Julia- con Ángel Funes (Danilo Carrera) en Transportes Funes, como secretaria de él, y en ese lugar también podrá seguir con la investigación sobre Misael Valdez.

Jerónimo le dice que así se llama la empresa donde Misael dejó su vehículo antes del aparatoso accidente en Laredo, Tx. (EE.UU.). Y caen en cuenta que iba a México a la planta de ese lugar.

Braulio quiere controlar la vida de Celeste

Y tras enterarse que Celeste fue visitada por Julia y Esther muy a su pesar incluso de que Rayo esté viviendo con ellos, Braulio les pide a ambas que no vayan a molestar a su esposa, quien además de estar embarazada, tiene una terrible enfermedad como es la esclerosis múltiple y ellas se sorprenden.

Pero ellas no son las únicas advertidas, pues habla con su esposa y le pide que se aleje de ellas, pues debe tener cuidados exhaustivos y los problemas que hay entre ellas, lo único que le ocasionan es más problemas en su salud y riesgos en su delicado estado de gestación.

Jerónimo se da por vencido y firma el divorcio de Lenar

Lenar les dice a sus hijos que siente mucho que ellos tengan que vivir bajo el mismo techo que su padre, al que no pueden aceptar al 100 %, pero al mismo tiempo les pide qu le tengan paciencia, pues pronto podrán hacer su vida por separado. Jerónimo se les aparece en la cocina y les asegura que en dos semanas estará fuera de esa casa para que ellos puedan vivir como siempre en sus espacios.

Posteriormente, Jerónimo busca a Lenar y le dice que necesitan terminar lo que habían dejado pendiente, la petición que ella le había hecho sobre el divorcio y sin más ni más, asiste al registro civil para poner fin a su relación de tantos años con la firma de consentimiento del divorcio.

Otro dato de su valentía que lo hizo dejar en total libertad de su familia es que les advirtió que le vendió su parte de la casa a Donato con la condición de que la ponga a nombre de sus dos hijos y éste acepta.

Ángel descubre otra pista sobre Misael

Misael vuelve a preocupar a Ángel Funes cuando éste se entera de que el vehículo que el traía cuando fue a Laredo, Tx., está estacionado en la empresa y él viaja hasta allá para averiguar si hay otra pista más de él. Le pregunta al encargado de la sucursal que por qué razón nunca dieron de alta al vehículo en el sistema, y éste le dice que porque él nunca hizo la entrega formal, pues así como llegó a la sucursal se fue corriendo y hasta las llaves se llevó, pero la empresa se respaldó sacando otro juego de llaves.

Ángel le pide que vayan al vehículo y cuando abre la cajuela, encuentra una mochila negra que parece, trae algo de interés. ¿Qué será?

¿Cuándo aparecerá Misael? Si no te quieres perder más detalles de esta historia, no dejes de ver "Vencer la Ausencia" de lunes a viernes por el Canal de las Estrellas.

