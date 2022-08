Jerónimo le revela a Flavia que vivirá con Esther, su pareja, en Vencer la Ausencia

El pequeño Daniel (Mariano Soria) le pide disculpas a su mamá Julia (Ariadne Díaz) por haberle asegurado que vio a su papá Misael (Marcos Montero) en su entrenamiento de fútbol, pues de tantas ganas que tiene de volver a verlo, piensa que pudo haber sido él, aunque lo vio de lejos. Y Flavia (Nailea Norvind) se queda con la boca abierta tras saber que Jerónimo (David Zepeda) y Esther (Mayrín Villanueva) van a iniciar una vida juntos como pareja en la telenovela "Vencer la Ausencia".

Ángel (Danilo Carrera) es hostigado por el hombre que le prestó el dinero a su papá para que le pague pronto, de lo contrario le asegura que se quedará con el 70% de la flotilla de vehículos de Transportes Funes, como lo había acordado con Don Homero (David Ostrosky) cuando estaba al frente de la empresa.

Tras haber querido defender y justificar a su hijo Ebenezer (Daney Mendoza) con el profesor Mendívil, Jerónimo se queda sin empleo, tras haber sido una falta de respeto para las autoridades de la institución, por lo que no le queda de otra más que aceptarlo. Ebenezer va a buscarlo a la dirección para reclamarle que además de haberlo mandado a hacer examen extraordinario, le dejó muchos más trabajos. Éste le quiere contar que él también ya pagó su falta tras ser despedido pero el chico no quiere saber qué pasó.

Ángel y Braulio tratan de negociar la deuda

Tras la enfermedad que padece Don Homero, Ángel tuvo que tomar el toro por los cuernos de la empresa y a su modo, trata de negociar con el prestamista -apoyado por Braulio (Alexis Ayala) pero éste no entiende de razones, por lo que es posible que si no le pagan, éste se cobre con buena parte de las propiedades de Transportes Funes.

Celeste y Rayo (Alejandra Barros y María Perroni Garza) están en casa en la habitación que será del bebé que viene en camino y hablan de la adopción que le propuso pero la niña teme que Braulio -es esposo de Celeste- no acepte que la adopten o en el peor de los casos, que la corra mucho antes de lo pensado. Pero toda preocupación pasa a otro término cuando recibe un mensaje de su amiga Matilde que le restriega que ya tenían su plan para armar la fiesta de 15 años de ella, pero prefirió irse con Celeste cuando ella y sus dos amigos fueron los que no la dejaron sola moralmente hablando, y le insiste en que acepte el reto...

Esther es humillada por Braulio

Esther le lleva unos documentos a Braulio para su firma y aprovecha para preguntarle si han sabido algo de Misael y éste le informa que no, pero si lo supieran no se lo dirían a una empleada que apenas va entrando a trabajar a Transportes Funes, pero Esther le replica que dejando la empresa al lado, en ese camión viajaba su hijo muerto.

Éste acepta que ella tiene razón pero le pide que aprenda a separar lo laboral de lo personal; no obstante, Esther le asegura que también por el lado laboral le preocupa ese tema, pues quiere saber si la empresa tiene solvencia económica si no, para prevenirse pero éste le dice que no se preocupe por eso que su sueldito miserable está seguro.

Jerónimo va por una caja con pertenencias de Esther que tenía guardada en la casa de su esposa y sus hijos y al llegar a la unidad habitacional donde va a vivir, se topa con Flavia. Ésta le dice que aún no encuentra quién cocine para su negocio y tras haberse quedado sin trabajo la noticia le cae como anillo al dedo y le propone que él puede trabajar en el food truck (camión de comida) el negocio que les pirateó a Celeste, Esther, Julia y la finada Margarita (Mariana Garza). A Jerónimo se le cae la caja y se alcanza a ver un portarretrato "igualito" a uno que tiene Esther en el que era su departamento y tras un pretexto, éste sale huyendo, pues sabe que Flavia se dio cuenta de que él algo se trae con Esther.

Rayo acepta el reto y a Esther la asaltan en la calle

Tras una charla de entre Celeste y Rayo sobre su fiesta de 15 años, ella le pide que la deje salir un momento, pues se va a ver con Teo -hijo de Flavia-, y es que tiene un importante reto que cumplir, pues su amiga Matilde le aconsejó que se aventara a darle un beso a Teo (Luca Valenttini) en la boca y ésta se lanza a buscarlo.

Por otro lado, Esther viene caminando para entrar a la unidad habitacional y tras sonar su teléfono, contesta y la sorprenden arrebatándole su bolso de mano con la tablet de su hijo Iván (Andrés Vázquez). Del otro lado estaba Jerónimo, quien la escucha muy molesta y va a encontrarla y ella lamenta mucho haber perdido el aparato.

Por su parte, Rayo se le avienta a Teo y le pregunta de sopetón si ya tuvo su primera vez, refiriéndose a que si ya dio su primer beso y éste se desconcierta. Esther le cuenta a Jerónimo cómo estuvo su día mientras que él le revela que tuvo un día de la patada, pues se quedó sin trabajo.

Flavia se lleva dos grandes sorpresas esa noche; la primera que ve caminar juntos a Esther y Jerónimo y la segunda que ve a su hijo Teo en pleno beso con Rayo, por lo que llega y lo agarra de los cabellos y se lo lleva mientras que le advierte a la niña que no la quiere volver a ver cerca de su hija.

Teo se le revela a Flavia

Julia le comunica a Ángel que su hijo creyó haber visto a su papá pero él le responde que lo más seguro es que se confundió ya que no cree que Misael esté como si nada en la ciudad y además la batea, pues está muy ocupado con otras cosas.

Teo, el niño que tan bien ha educado Flavia se revela contra su madre, pues no entiende porqué se enoja tanto si ella es hija de su tan amiga Margarita (ya fallecida) y ella le argumenta que y de quién sabe quien más, por lo que no es digna de él.

Y para que le termine de dar coraje, él le revela que desde que Rayo se quedó sola él la estuvo ayudando y apoyando en todo, pues hasta le llevaba comida y por si fuera poco le reprocha que ya está cansado de ser el mejor de la clase sólo porque ella lo quiere así; y Flavia también estalla al grado de mandarlo a su recámara y castigarlo.

Al día siguiente Flavia va a visitar a Jerónimo con el pretexto de que quiere su opinión sobre el food truck, perro ve dos lugares puestos en la mesa y lo cuestiona sobre con quién comerá. Él le pone el pretexto de que vendrá uno de sus hijos a desayunar con él.

Tras descubrirlos, Flavia se queda helada con la noticia que le da Jerónimo

Tras la insistencia de Celeste de adoptar a Rayo, Braulio le dice que eso no será posible, pues con el bebé que viene en camino y su enfermedad, se les vienen muchos gastos, por lo que su respuesta es un no. Ella se siente mal y de inmediato se la lleva al doctor. Rayo, quien ya ha descubierto que Braulio no la quiere ni tantito, quiere ayudar pero éste la desprecia y la quita del camino; y le ordena que se quede en el departamento.

Flavia hace tiempo en el departamento de Jerónimo para ver quien llegará pero no logra ver a nadie. Acto seguido, Jerónimo le llama a Esther para decirle que ya puede ir al departamento, y cuando ella se va para el mismo, Flavia la descubre.

Minutos después tocan el timbre y es ¡Flavia!; Esther dejó su plato a medio comer y no se puede ser más evidente, pues ella se esconde en una de las recámaras. Éste la recibe como si tuviera mucho tiempo de no verla y ella va a recordarle que en el contrato de arrendamiento que firmaron especifica claramente que él no puede sub arrendar el departamento y Jerónimo le dice que él no lo está haciendo.

Ella se sienta a la mesa mientras le grita, que ya puede salir de donde esté, pues la ha visto llegar de la calle con una bolsa de pan. Esther se apersona y Flavia le advierte que se van a tener que salir del departamento los dos. Pero Jerónimo le da una noticia que no se la esperaba.

Pues además de asegurar el departamento con un pago por adelantado de cuatro meses de renta y dos de depósito, Jerónimo le advierte que no se va a salir del departamento porque no le está rentando nada a nadie, pues Esther y él son pareja desde hace un tiempo y ahora vivirán juntos. Flavia se queda sin palabras y con la boca abierta.

Flavia se queda sin palabras y con la boca abierta.

