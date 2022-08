Jerónimo le da su primer beso a Esther y Máximo quiere dejar a Flavia en Vencer la Ausencia

Luego de la inesperada visita del Flavia (Nailea Norvind) al departamento de Jerónimo (David Zepeda) para restregarle que ya se dio cuenta de que Esther (Mayrín Villanueva) -su archienemiga- vive con él, la sorpresa se la llevó ella cuando Jerónimo le informa por cortesía que en el proceso de cambiarse al departamento y la supuesta venta de sus muebles, ellos se enamoraron y para que no quede duda, éste le planta un beso -el primero- a Esther en frente de Flavia y ésta se queda con el ojo cuadrado y muda en la telenovela "Vencer la Ausencia".

Pero hasta la propia Esther se sorprende de lo que fue capaz de hacer Jerónimo por defender su honor ante Flavia quien siempre le ha querido quitar lo que ella tiene, pues desde jóvenes, envidiaba el matrimonio que tenía con Máximo Camargo (Felipe Nájera), tanto así, que a la primera de cambios, ésta se aprovechó, engatusó a Máximo y ahora tienen un matrimonio "sólido" y un hijo a los que hace como quiere y ya se le ha revelado.

Por otro lado, tras sufrir una crisis debido a la esclerosis múltiple, Celeste (Alejandra Barros) es hospitalizada y el doctor le ha dicho que debe medicarse por su salud pero a ella le interesa más el bienestar de su bebé que el de ella, por lo que Braulio (Alexis Ayala) -su marido-, estalla contra ella pero no consigue que cambie de opinión y pide la presencia de la doctora Valtierra, quien es la que le da paz y tranquilidad gracias a sus conocimientos, que son muy diferentes a los del doctor que le atiende la enfermedad. Pero ella insiste que daría la vida por su hijo cien veces si fuera necesario.

Máximo el restriega a Flavia su envidia por Esther

Julia (Ariadne Díaz) sigue intentando descubrir si detrás del perfil de "sin filtros" de Amibuk está su marido Misael Valdez (Marcos Montero), quien es el personaje que detona toda la historia del melodrama producido por Rosy Ocampo para TelevisaUnivisión, pero no consigue la verdad aún.

Mientras tanto, Esther le agradece a Jerónimo lo que hizo por ella y aunque reconoce que no fue la mejor idea, coincide que fue lo mejor que se le pudo haber ocurrido para que Flavia la dejara en paz, aunque ésta no se tragó el cuento de que se enamoraron en tan poco tiempo y piensa que algo traman. Pero ese plan, el ya lo había pensado desde que leyó el contrato y se enteró que no se puede sub arrendar el departamento, pero con tantos contratiempos que han tenido últimamente y tras la inesperada visita de Flavia, no tuvo tiempo de contarle el plan y mejor lo llevó a cabo.

Pero en el fondo a Esther le preocupa que Flavia vaya a andar hablando de ella y Jerónimo le dice que no tiene nada de malo que vivan juntos, pues los dos son solteros y bien podrían tener pareja, dejando ver que ellos dos podrían serlo, sin que les importen las habladurías.

En tanto, Flavia escupe su veneno, su coraje y envidia hacia Esther a Máximo, informándole que el dolor que decía tener por Iván (Andrés Vázquez), su hijo muerto, ya se le borró, pues ya tiene pareja y vive con él en el departamento que era de ella. Máximo opina que lo único que ve en ella es envidia por Esther -su ex mujer- y estalla contra ella.

Por otro lado la tía Chepina (Laura Luz) conoce a un tipo por Internet que la estafa tras decirle que va a venir a México a visitarla con el fin de que inicien un romance, pues ella comete el error de "prestarle dinero", pensando en que él le va a pagar cuando venga, con todo y un 10 % de intereses que él le ofreció.

Jerónimo le brinda todo su apoyo a Esther

Jerónimo quiere hacer todo por salir adelante, pues siente un gran compromiso por Esther; ¿a caso se está enamorando de ella?; pues hasta le pregunta cómo va con el asunto de las redes sociales de su hijo para descubrir lo que él no le pudo decir antes de morir. Y ella le aconseja que siga haciendo su lucha con sus hijos, quienes sin que él lo sepan, están planeando visitarlo y caerle de sorpresa en el departamento.

Silvano Ordax (Eugenio Montessoro) -el papá de Ana Sofi (Mariluz Bermúdez)-, sigue presionando a su hija para que lo convenza a su novio Ángel (Danilo Carrera) de que ellos dos se asocien y de esa forma poderlo tener bien controlado por el préstamo que le hizo.

Pero Ángel tiene una preocupación extra en su vida, y es el problema de salud que tiene por pérdida de memoria y su actitud negativa sobre ir al doctor, hacerse estudios y medicarse; pues además se resiste a ser atendido por alguien cuando él siempre ha sido un hombre independiente y que levantó una empresa él solo.

¿Le quiere quitar también Jerónimo a Esther?; Flavia le propone que trabaje con él

Matilde (Nicole Reyes) mete en aprietos a Rayo (Maite Perroni Garza), pues ahora que Celeste está en el hospital, Matilde se da el lujo de invitarse al departamento de Celeste y Braulio y no sólo eso, sino que también invita a otros cuates de la banda. Pero para colmo de males, Flavia va a buscar a Celeste y se entera por ellos que está en el hospital. Y más tarde, ésta le hace saber a Braulio que cuando "el gato no está, los ratones hacen fiesta".

Esther le cuenta a Ángel que le robaron la bolsa y se llevaron la tablet de su hijo, por lo que no ha podido investigar nada sobre él en sus redes sociales; él es sincero con ella y le informa que están pasando por un momento difícil económicamente hablando, para que se prevenga -todo lo contrario de lo que le dijo Braulio hace días-, y éste recibe una llamada de su suegro para verse.

Julia empieza a trabajar con Ariel (Farid Caram) un chico muy alivianado de la onda gay, muy emprendedor, e invita a Julia a su departamento (el que antes era de Margarita [Mariana Garza]) para ver unos detalles. Pero Flavia va a verlo para ver si todo está bien y ve a Julia, cosa que no le cae muy bien.

Jerónimo se encuentra con Flavia y él le quiere hablar sobre Esther, y muy cínicamente le dice que tenga cuidado con ella. Éste le cambia el tema de conversación y le dice que viene de un mercado que está muy bien surtido para quienes le gusta cocinar. Ella aprovecha la ocasión y le propuso que trabaje con él en el food truck, aunque sólo estará a prueba. A Jerónimo le extraña su propuesta debido a que ella ya le había dicho que iba a contratar a un cocinero profesional... ¿le querrá quitar también a Jerónimo a Esther?

Esther y Julia van a visitar a Celeste y Braulio las corre

Esther y Julia se enteran que Celeste tuvo una crisis y van a verla al hospital, tras recomendarle Julia, un hacker para que pueda entrar a sus redes sociales. Por otro lado, y mucho más calmado, Ebenezer (Daney Mendoza) le pide perdón a su papá (Jerónimo) y le hace saber que lamenta que se hay quedado sin trabajo. Y hasta hace las pases con él, diciéndole que quiere conocer su casa y consigue que él le envíe su dirección por mensaje.

Esther llega a recepción y pide ver a Celeste pero la enfermera le dice que el doctor sólo autorizó una persona más a parte de su marido y éste les miente diciéndole que a quien quiere ver es a Flavia y diplomáticamente las corre del hospital. Flavia aprovecha para acusarlas con Celeste pero ésta la batea.

Rayo está limpiando el departamento y es sorprendida por la llegada de Braulio, pues quiere saber cómo está Celeste, y tras saber que se encuentra bien, ella le confiesa que anteriormente habían ido unos amigos de ella pero se fueron pronto. Él agradece su honestidad y le pide que no vuelva a pasar. En la charla, él le informa que el celular de su mamá Margarita ya fue localizado en Estados Unidos y le hace ver que es posible que lo tenga en su poder Misael.

Máximo le pide a Flavia que se separen

Esther va a donde el hacker a pedirle ayuda para entrar a sus redes sociales; más tarde se encuentra con Máximo, quien ya sabe que vive con Jerónimo. Él le pregunta si no tiene nada qué contarle y ella le dice que no. Éste la cuestiona sobre si anda de novia. Flavia los escucha discutir. Más tarde, ella le platica a Jerónimo que hasta ahora va cayendo en cuenta que no sabe dónde quedó el celular de Iván pero ahora que lo piensa, podría tenerlo Misael, pues en el viaje, no le llamó de su cel.

La tía Chepina le confiesa a Julia lo que hizo con el dinero que tenían reunido para pagarle a Flavia, tras conocer a un galán al que le prestó porque iba a ir a verla a ella a México, pero su sobrina le hace ver la metida de pata tan grande que dio, ¡pues la estafaron! Y el perfil de Amibuk de Luciano -el supuesto galán- ya no existe; ahora tardarán más tiempo en pagarle a Flavia, quien podría demandar a Julia si no le paga.

En el departamento, Flavia le reclama a Máximo que lo vio discutiendo con Esther, y le pregunta si está celoso de Jerónimo, pues si es así, le sugiere que se regrese con ella, y éste estalla haciéndole ver que está harto de sus reclamos y le pide que se separen por un tiempo, pues ya no puede estar más con ella.

Para seguir viendo qué pasará con Flavia y todos los demás personajes de "Vencer la Ausencia", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

