Jaqueline Bracamontes y Bárbara Mori se reencuentran tras 16 años de Rubí

Luego de la exitosa telenovela "Rubí" (2004), producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa y protagonizada por Bárbara Mori, Sebastián Rulli, Jaqueline Bracamontes y Eduardo Santamarina, las actrices se reencontraron después de 16 años del rotundo éxito del melodrama.

Fue con ayuda del actor Jan, quien también figuró en el melodrama y fuera la pareja sentimental de Jaqueline Bracamontes cuando fue coronada como Nuestra Belleza México en el año 2000, que surgió el reencuentro entre Jacky y Bárbara Mori, aunque no fue la única famosa de la novela de Televisa con la que se encontró, pues hubo más sopresas por parte del también cantante.

A través de un live de Instagram realizado por Jan, durante el verano del 2020, y tras más de tres lustros de haber tenido un éxito rotundo como Rubí Pérez y Maribel de la Fuente quienes fueron interpretadas por Bárabara Mori y Jaqueline Bracamontes, respectivamente, que ambas famosas se pudieron ver de nuevo por unos segundos.

Luego de haber preparado toda una producción para hablar de la vida de Jacky, Jan hizo un recorrido por su carrera como modelo, como la Miss de belleza que siempre ha sido y posteriormente de su incursión como actriz de telenovelas; momento en el que por supuesto recordaron sus participaciones en "Rubí", el melodrama que desde 2004, marcó la vida de todos los personajes que a la fecha siguen teniendo éxito en sus carreras, según comentaron ambos actores.

Después de ser la maestra de música de Diego Boneta en "Alegrijes y Rebujos" (2003-2004) producida por Rosy Ocampo, la actriz hizo casting para "Rubí", quedándose con el personaje de la mejor amiga y la misma que sería traicionada por la propia Bárbara Mori.

Aunque reconoció que interpretar a Rubí, no hubiera sido su mejor opción, pues no se hubiera sentido cómoda con el personaje, aunque Jan le dijo que hubiera sido perfecta, pero ella lo sigue poniendo en duda, incluso, asegura que el de Maribel, fue el rol en el que "encajó" perfecto.

Fue entonces que el cantante le mostró a la también conductora una sopresita que le tenía reservada: un vídeo de Sebastián Rulli, quien dio vida a Héctor Ferrer Garza, el novio de Maribel que le robó Rubí. En el clip se le escucha decir:

"Querida Jacky, amiga, te mando tantos besos, con muchas ganas de abrazarte y sobre todo pues, recordar tantos buenos momentos que vivimos en la telenovela "Rubí", fueron muchos; ha sido una gran historia para nosotros, cambió la vida de todos nosotros, Jan, Lalo (Santamarina), Bárbara, todos. Creo que hemos hecho un gran proyecto y que marcó parte de la historia de la televisión en México en las telenovelas. Así que lo más importante, creo yo, es seguir en comunicación, saber que nuestra amistad sobrepasó muchísimos años y que nos seguimos queriendo y deseando lo mejor, es lo que tienes de mí... te mando muchísimos besos y hasta pronto, ok? ¡te quiero!".

Y después de haberle dado gusto de verlo por unos minutos en la pantalla, Jaqueline Bracamontes expresó: "Sebas, nunca te voy a perdonar por haber dejado plantada a Maribel en el altar... ¡Nunca te lo voy a perdonar, Héctor!".

Posteriormente, Jan dirigió la conversación sobre lo que significó la telenovela para ellos así como la separación física que ha habido entre los actores, por ejemplo, con Bárbara Mori, a la que ambos dijeron que les daría mucho gusto verla, aunque la también modelo dijo que la sigue en su cuenta de Instagram y está al pendiente de ella y sus proyectos. Acto seguido, Jan le puso en la pantalla a Jacky un vídeo de la propia Bárbara, en el que se le escucha decir:

"Hola mi Jacky hermosa, tanto tiempo sin verte, te mando muchos besos y mucho amor, muac (le manda un beso)".

Y literalmente fue una sorpresa para Jacky Bracamontes haber visto a la actriz uruguaya, quien en los últimos años, se ha dedicado al cine y otros proyectos fuera de México. Es a partir del minuto 42:50 del siguiente live de Instagram, que se puede ver la participación de los protagonistas de "Rubí" (2004) una de las versiones más exitosas de un clásico, creado por la escritora mexicana Yolanda Vargas Dulché.

Eduardo Santamarina tampoco pudo faltar en el live, así expresó su percepción: "¡Hola, hola!, no puedo ni hablar de "Rubí", les mando un beso con todo mi cariño, igual que a Bárbara y a Sebastián Rulli, sé que muy pronto va a estar compartiendo con Jan y bueno, los cuatro que acabo de mencionar estuvimos juntos en este proyecto que se llama "Rubí" que sin lugar a dudas en nuestras carreras y voy a hablar por ustedes, marcó un antes y un después, porque fue una telenovela bella, hermosa, muy exitosa; la siguen pasando, no sólo en México, en otros países, pero más allá de ese éxito yo lo que me llevo es el cariño y el amor que me dieron ustedes que son mis amigos, que hasta la fecha lo siguen siendo y pues su amor no tiene precio".