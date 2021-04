Jaqueline Bracamontes recrea épica pelea con William Levy en Sortilegio

La actriz Jaqueline Bracamontes, mejor conocida como Jacky Bracamontes, ha estado muy nostálgica por echar un vistazo al pasado y revivir algunas de las telenovelas que la posicionaron como una de las favoritas de la pantalla chica durante principios de los años 2000. Y recientemente recordó una épica pelea entre ella misma y el actor William Levy con quien protagonizó "Sortilegio".

La historia fue llevada a la pantalla chica de Televisa por Carla Estrada en 2009, y marcó un antes y un después en la carrera de Jacky Bracamontes, pues ella ha revelado en diversas entrevistas, que cuando incursionó en el mundo de los melodramas, no descansó hasta trabajar con la misma productora y no sólo eso, sino que además de protagonizar telenovela, quería que fuera transmitida en el horario de las 9:00 de la noche y lo logro.

Hace algunos días, fue a través de su cuenta de TikTok, que Jacky Bracamontes rememoró y recreó una escena en la que sostiene una pelea con William Levy debido a los fuertes problemas que tenían dentro de la historia como pareja protagónica como María José Samaniego y Alejandro Lombardo; pues ambos fueron víctimas del engaño de quienes les hicieron creer que eran unas personas, cuando en realidad su verdadera identidad era otra.

Lee también: Thaily Amezcua, actriz de Salomé, inspira con su atlética figura al posar en mini bikini

Ambos personajes sentían desconfianza uno del otro; pues mientras Alex (Levy) tuvo que hacerse cargo de su madre y quedar al frene de sus hermanastros en las empresas que les había heredado su padre -que en realidad era padre biológico de los hermanastros y no de él-, María José descubre que tenía una doble identidad al tener una hermana gemela que no conocía, pues había perdido la memoria por un tiempo y desconfiaba de todo lo que le decían sobre ella.

Como muchas otras, la que recreó Jacky Bracamontes, fue una de las escenas más desgarradoras, pues no podía amar libremente a su esposo por la misma desconfianza y en cada oportunidad le reclamaba que le ocultara detalles sobre su vida.

"¿Para eso me trajiste, para atormentarme?, ¡Pues no quiero y no lo permito!... ¡Ya estoy harta de tanta desconfianza!, te dije toda la verdad, me entregué a ti y... ¡Pues ya me cansé y quiero que desaparezcas de mi vida!, ¿Entendiste? ¡No quiero volverte a ver!", se le escucha decir a la también modelo en su vídeo de TikTok.

Lee también: Jaquelique Bracamontes y Bárbara Mori se reencuentran a 16 años de Rubí

Y fue por ello, que la tapatía se ha llevado los aplausos del público al recrear una escena del melodrama de hace 22 años, cuando Jacky tenía algunos años de haber egresado del CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa y haber interpretado importantes personajes en "Rubí" (2004) junto a Bárbara Mori, Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina o "Las tontas no van al cielo" (2008) junto a Jaime Camil y Valentino Lanus.

Y aunque la recreación de dicha escena la hizo sola con el audio original de la escena, aquí, una muestra de las peleas que tenían la tapatía y el actor cubano, que tantos suspiros arrancó al verlo actuar en las telenovelas: