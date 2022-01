Jaqueline Andere, molesta con productores de tv que eligen a famosos por su popularidad en la web

Este 2022, una de las famosas que ha expresado su descontento por la postura de los productores de televisión es la primera actriz Jaqueline Andere, quien ha dicho que no está de acuerdo con la forma de elegir a los actores que conforman el elenco de las telenovelas, y es que la histrionisa de 83 años, dijo que es de acuerdo al número de seguidores que los famosos tienen, el motivo principal por el que los expertos en los melodramas, eligen a tales y cuales actores.

Fue en una entrevista con el programa "Venga La Alegría" de TV Azteca, que Jaqueline Andere dijo estar en desacuerdo porque hoy en día, los productores se basan más en la popularidad que los actores y otros famosos tienen en redes sociales, que por su talento.

Y es que, a decir verdad, este argumento de la actriz, es muy válido, tras darse cuenta que tiene más de 60 años de trayectoria artística y que tiene en su haber nada más y nada menos que 52 telenovelas, de las cuales, ha sido además, protagonista de varias de éstas.

La actriz de "La Mexicana y el Güero", (2020-2021), última producción donde se le vio actuar dando vida a Matilde Vda. de Salvatorre y haciendo pareja con el finado actor Patricio Castillo, que fue producida por Nicandro Díaz para Televisa, destacó además, que pesa más la pupularidad de este nueva generación de fmosos que su propio talento.

Y por si fuera poco, la actriz, madre de la también villana de telenovelas Chantal Andere, dejó ver su molestia no sólo con los productores de los melodramas, sino con los propios famosos, quienes consiguen sus proyectos a base de demostrar su fama en redes sociales.

Pues además, asegura que ni siquiera tienen el talento para figurar dentro de la ficción desempeñando personajes en las diferentes producciones televisivas, sobre todo, las que se refieren al melodrama; así lo dijo Jaqueline Andere para cámaras y micrófonos del matutino de TV Azteca.

"Yo creo que deben hacer los castings, como están haciendo, y de ahí que elijan, no porque tengan 20 mil seguidores, eso se me hace un absurdo... Si no son actrices ¿qué?, nosotros empezamos desde abajo, yo empecé de extra, y ya después me dieron un papelito, con una línea, claro, si no seguiría de extra", dijo la madre de Chantal Andere.

Además la actriz de "Por Amar Sin Ley" (2018), dijo que las producciones televisivas no lo son todo para demostrar los dotes histriónicos o sus habilidades ante las cámaras; pues aseguró que el teatro es la mejor plataforma para demostrar sus dotes histriónicos.

"No solo es hacer televisión, es hacer teatro... Con las voces chillonas que tienen ¡Ay Dios mío! ¡Qué horror!", dijo la actriz de 83 años y más de 60 años de carrera artística, indicando incluso que sus timbres de voz no les ayudan en nada a formarse como actores.

Así mismo, la primera actriz de Televisa y de Cine, hizo un llamado a los productores de telenovelas a que sean más estrictos en la realización de sus proyectos y sobre todo pongan más atención en los actores que protagonizan sus producciones.

Pues aseguró por último al matutino de la televisora del Ajusco que de lo contrario, "Es un arma de dos filos, tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas".

