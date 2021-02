Ivana Dorantes pasa la noche con José Miguel en Soy tu Dueña

No contenta con la primera traición que le jugó a su prima Valentina Villalba (Lucero) con Alonso Peñalvert (David Zepeda), Ivana Dorantes, villana interpretada por Gaby Spanic, se aprovechó del estado en el que se encontraba José Miguel Montesinos (Fernando Colunga), para seducirlo y pasar la noche con él.

Tras enterarse Valentina que Alonso está en "Los Cascabeles" -hacienda que heredó des sus padres-, va a buscarlo y a advertirle que tiene un día para irse de la hacienda, pues le advierte que tiene una millonaria demanda que atender en la Ciudad de México y que si no se va le puede ir peor; esto en la telenovela "Soy tu Dueña".

Pero éste le asegura que no se irá sin conseguir el perdón de ella, pues le reitera que la ama con todas sus fuerzas, y él sabe que ella también lo sigue queriendo pero Valentina lo niega categóricamente, éste, incrédulo, le pide que le demuestre que no lo quiere y la besa a la fuerza.

En ese preciso momento, los ve José Miguel, y aunque percibe el enojo de Valentina, lo pasa por alto y felicita irónicamente a Alonso por su perseverancia por conseguir el amor de su amada, mientras le da un fuerte golpe en el estómago. Pero al mismo tiempo cree que Valentina está volviendo a hacerle caso después de que la traicionó con su prima Ivana, lo que le indigna.

Éste sale despavorido del lugar y Valentina intenta seguirlo pero él la rechaza. Acto seguido, ella le lleva serenata a José Miguel a su casa en el justo momento en el que Leonor de Montesinos (Jaqueline Andere), alecciona a Ivana sobre cómo debe portarse con José Miguel -su hijo-, pra conseguir su amor, mientras él está ahogando sus penas en una cantina junto a sus amigos, el Dr. Felipe Santibáñez (Fabián Robles) y Horacio Acosta (Eduardo Capetillo).

Pero cuando llega a su casa, bien alcoholizado, sin saber de él, Ivana se aprovecha de la situación, por lo que lo mete a su recámara y se encierra con él en su recámara... lo desviste y se mete a la cama con él. Éste, en su delirio de su amor por Valentina, piensa que con quien está es con Valentina y en su delirio, le dice que quiere ser suyo, sin saber si quiera, que con quien estaba en su cama era con la malvada y perversa Ivana Dorantes.

Y muy a su pesar, Ivana pasa por alto lo dicho por José Miguel y sigue con su plan de tener intimidad con el novio de su prima, traicionándola por segunda vez.

Mientras tanto, Valentina tiene un terrible sueño, pues ve a José Miguel casándose con una mujer que no es ella, pues se trata de su prima Ivana. Ella le habla al verlo en el altar pero él ni nadie de los presentes la ven; cuando el padre le dice que puede besar a Ivana, él lo hace y en eso despierta muy angustiada.

Por su parte, José Miguel se queda dormido e Ivana no puede concretar su plan pero amanece abrazada a él y cuando éste la ve, no puede creer lo sucedido. Ivana despierta y le hace creer que tuvieron intimidad y le dice que la hizo sentir la mujer más feliz del mundo pero éste le dice que no se acuerda de nada.

En ese momento entra Leonor y se sorprende de verlos juntos, pero será el plan perfecto para a su vez, fastidiar a Valentina y a Isabel Rangel (Silvia Pinal) -la madre de Ivana- a quien le tiene tirria porque su fallecido esposo le declaró su amor.

Leonor corre a Ivana de la recámara de José Miguel y le advierte que ahora tiene que responderle a la prima de Valentina como hombre pero él se niega categóricamente a hacerlo. Pero es la misma Leonor quien le dice a Ivana que ésta es la oportunidad que estaba esperando para poder formalizar una relación que no existe con José Miguel.