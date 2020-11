La Mexicana y El Güero es una telenovela de comedia romántica producida por Nicandro Díaz González para Televisa en el 2020, interpretada por Itatí Cantoral y Juan Soler, quienes ahora se rumora que el amor traspasó la pantalla y están muy enamorados en la vida real.

No es la primera ves que una pareja que protagonizan una historia de amor en la ficción, la vuelven realidad, ahora afirman que Itatí Cantoral y Juan Soler están en medio de un romance y lo presumen en sus redes sociales.

Algunos seguidores en redes sociales afirman que solo se trata de una estrategia publicitaria y que Itatí Cantoral y Juan Soler no tienen nada que ver. Recordemos que Itatí no tiene pareja T Juan Soler se alejó de Maki luego de su divorcio, pues aseguran que fue ella quien decidió separarse por que la relación ya no era lo que quería en su vida.

Itatí Cantoral y Juan Soler podrían tener un romance en la realidad

Juan Soler por su parte le guarda un gran cariño a Maki, madre de sus hijas con quien estuvo casado por muchos años, quizá sea hora de que comience a rehacer su vida y que mejor con una compañera de trabajo, en este caso la ex de Eduardo Santamarina, la famosa actriz, Itatí Cantoral.

Itatí Cantoral lo presume constantemente en las redes sociales y aparecen seguido muy abrazaditos, quizá la soledad de ambos pueda hacer que se prenda una llama llena de amor que hará feliz a los actores.

Juan Soler por su parte también presume en videos y fotos en su cuenta de Instagram la gran relación de trabajo que tiene con Itatí, seguramente pondrá celosa a Maki ahora que ya no lo tiene.

Hace algunos días compartió un video donde piden que se hagan escenas de beso y se olviden de la castidad, al igual que Cantoral, celebró ese momento.

Soler compartió una foto donde dejó claro que Itatí no le es indiferente y que le parece muy guapa: Cuando el Güero entendió el significado de “A Cualquiera” Que guapas las novias del Gringo!!!!.

La historia de La Mexicana y El Güero trata de un millonario norteamericano sufre por el fallecimiento de su madre adoptiva, quien en su lecho de muerte le pide que busque a su madre biológica en México.

