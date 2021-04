Itatí Cantoral revela el origen de su icónica frase Maldita lisiada de María la del barrio

A casi 26 años de la exitosa telenovela María la del Barrio, la actriz Itatí Cantoral reveló el origen de su icónica frase Maldita lisiada. Fue en el año de 1995 cuando la cantante interpretó a Soraya Montenegro de la Vega, emblemático personaje que la lanzó a la fama, y que ha más de dos décadas sigue siendo el más recordado.

Durante años Maldita lisiada ha sido referencia para creativos memes e incluso para promocionales, debido a que millones de personas no han podido olvidar la frase que llevó al éxito a la actriz mexicana de Televisa y por la que actualmente sigue siendo un ícono de los melodramas mexicanos.

Fue durante una entrevista para el programa de radio colombiano, W Radio, que Itatí Cantoral recordó cómo fue que nació la emblemática expresión "Maldita Lisiada", la cual utilizó para maldecir a Alicia Montalbán, personaje que interpretó la actriz Yuliana Peniche, y la cual le ha dejado un gran legado.

Ante la interrogante de que si la frase fue escrita por los guionistas o había sido una creación de ella, la cantante manifestó que fui dirigida por Beatriz Sheridan. "Estaba escrito, fui dirigida por Beatriz Sheridan. Yo tenía en aquella época 20 años, entonces era bastante joven, entonces no tenía ese... ni me dejaban tampoco cambiar los textos", aclaró Cantoral.

Respecto a que si la frase que marcó su carrera, fue hecha desde un principio para ella, ya que los escritores anunciaban su éxito, Itatí Cantoral señaló que fue algo que vino de Dios. "Fue algo que vino de Dios. Estas como grandes cosas que son inexplicables, que dices ¿pero cómo?", indicó.

L aoriginaria de Ciudad de México descartó que su éxito hubiera sido planeado, pues ella ha planeado muchos otros éxitos y no se le han dado como ella quisiera.

"Si lo hubiera planeada, como he planeado otros éxitos de mi carrera y no se me han dado tal cual. O sea, tú puedes planear muchas cosas y entregar muchas cosas y todo, pero la última palabra que te da ese hit, ese éxito que te distingue de los demás, sí es un halo divino", indicó Cantoral.

La ex esposa de Eduardo Santamarina expresó que la llena de orgullo que el mundo la reconozca por sus telenovelas, por lo que no le molesta en absoluto ser reconocida por su personaje de villana en María la del Barrio. "No hay prensa mala. Que a mí se me reconozca en el mundo por las telenovelas, a mí me llena de orgullo".

Y aunque Thalía y Fernando Colunga fueron los personajes principales de María la del Barrio, Itatí Cantoral ha resaltado como la villana más malvada de las telenovelas.