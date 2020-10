Itatí Cantoral lista para volver a grabar sin problema de Covid-19 ¡La libró!

“Por supuesto que me espanté muchísimo, fui muy afortunada de que ya estoy bien, ya no tengo el virus. No tuve ninguna complicación, porque aparte se dudó del resultado, hasta que se confirmó, y como gracias a Dios fui asintomática, entonces era más difícil”. Esas fueron las palabras de la actriz en su entrevista durante el programa HOY .

Ella no estuvo sola, en todo momento contó el apoyo incondicional de su familia, la acompañaron sus hijos y su esposo, claro, con las medidas necesarias y pasar en cuarentena.

Ya está de nuevo trabajando en las grabaciones del proyecto “La mexicana y el güero”, ya curada de la terrible enfermedad.



No quiso decir que padecía la enfermedad porque es una situación delicada, señaló que debemos seguir al pie de la letra las indicaciones de los médicos; como estar aislado, “hay muchas personas que están perdiendo la vida desgraciadamente por este virus, es muy contagioso y solamente me uno a esas personas que están sufriendo con este virus”, mencionó.

Itati se mostró agradecida con Dios y dijo estar totalmente recuperada para seguir en la telenovela.

Se dice que pudo haber contraído el virus en el programa: “¿Quién es la máscara?”, donde Omar Chaparro y Consuelo Duval, dieron positivos a Covid-19.

El actor Eduardo Santamarina, quien sabemos es allegado a Itatí, resultó y ocultó también estar contagiado, él fue pareja de Itatí Cantoral y proocrearon dos hijos .

Santamarina, no dio a conocer que estaba contagiado de la enfermedad, informó que la había padecido luego de haber pasado la cuarentena, él no presento síntomas. Así lo dijo Eduardo al programa Sale el Sol:

“A mí ya me dio. Tuve COVID hace como dos meses, más o menos.

Fui asintomático, prácticamente no tuve ningún tipo de síntomas. Entonces dentro de eso me fue muy bien. Estoy muy bendecido en ese sentido. Mi sistema inmune, como me dijo el doctor, está de maravilla y cuidándolo con la alimentación, eso sí depende de nosotros, lo que tú te metas a la boca”, dijo Eduardo Santamarina.

