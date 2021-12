Para el próximo año, Televisa tiene ya en puerta varias producciones que se estarán estrenando a lo largo de 2022, y entre ellas destacan dos en las que se darán los retornos de Irina Baeva y Fabiola Guajardo a las telenovelas mexicanas como unas de las villanas más temidas.

Se trata de “Amor dividido” y el remake de “Los ricos también lloran” donde ambas actrices regresarán a la televisión nacional luego de un tiempo de ausencia por diferentes motivos, pues mientras Fabiola Guajardo trabajó para Telemundo, Irina Baeva se dedicó a otras actividades más personales en los últimos meses.

Con los personajes de Debra y Soraya, Irina Baeva y Fabiola Guajardo regresan a las telenovelas mexicanas como villanas en 2022 y desde ya han levantado expectativa puedes prometen ser muy malvadas en sus respectivas historias, augurando un gran duelo de antagonistas para el siguiente año.

El retorno de Irina Baeva a las telenovelas ha levantado mucho revuelo debido a las situaciones extra profesionales que han rodeado a la actriz rusa, quien desde su participación en “Soltero con hijas” a finales de 2019 y principios del 2020, no ha aparecido en la televisión nacional.

Aunque la histrionisa europea ha hecho el rol de la “buena” tras protagonizar “Vino el amor” y “Me declaro culpable”, lo cierto es que ha destacado más como villana y su trabajo en producciones como “Muchacha italiana viene a casarse” y “Soltero con hijas”, así lo prueban.

Ahora, Irina Baeva tendrá la oportunidad de demostrar nuevamente su talento como la antagonista de “Amor dividido”, telenovela protagonizada por Eva Cedeño y Gabriel Soto, en la cual encarnará a Debra Puig, una diseñadora de modas que antepondrá su carrera por encima de su matrimonio.

Por otra parte, Fabiola Guajardo regresa a Televisa después de su paso por Telemundo, donde este año formó parte del elenco de “Buscando a Frida”, además de aparecer en la serie “Preso No. 1” con una participación especial, pero fue desde 2017 que a la ex reina de belleza no se le ve en una telenovela de Televisa.

La última ocasión que Fabiola Guajardo participó en un melodrama de la televisora de San Ángel fue en “Enamorándome de Ramón”, hace cuatro años, donde llevó el rol antagónico secundario con el personaje de Sofía Vásquez. La regiomontana ya tiene experiencia como la malvada pues también lo fue en “De qué te quiero, te quiero”, en 2013.

Ahora, la actriz y modelo tendrá la gran oportunidad de ser la villana principal en el remake de “Los ricos también lloran”, haciendo el papel de Soraya Montenegro, una de las antagonistas más icónicas de las telenovelas mexicanas, por lo que ha generado mucha expectativa sobre cómo encarnará a este personaje. ¿Quién crees que tendrá el mejor regreso?

