¡Insoportable y prepotente! Por eso Telemundo sacó a Fernando Colunga de Malverde

Mucho sea dicho del actor Fernando Colunga, entre ellas de que es un divo a la hora de trabajar, pues han sido muchos los compañeros que han compartido elenco que se han quejado de su actitud, por lo que esta vez no fue la excepción para la serie de ‘Malverde: El Santo Patrón’, de Telemundo, empresa que decidió sacarlo del proyecto.

Según, la revista ‘TV Notas’, quien entrevistó a un amigo cercano del actor, manifestó que la cadena Telemundo tomó la decisión de dejarlo afuera de los planes de la serie ‘Malverde: El Santo Patrón', debido a que el actor es insoportable, prepotente y soberbio, tanto así que estuvo a punto de agarrarse a golpes con un ejecutivo.

Asimismo, reveló que Fernando Colunga no fue despedido por la televisora, sino que recibió una última advertencia, ya que tiene contrato firmado para otros proyectos de la cadena que comenzará a trabajar muy pronto.

Lee también: Ariadne Díaz renuncia a Malverde igual que Fernando Colunga

“La verdad es que lo sacaron de la serie porque nadie lo aguantaba. Fernando siempre ha sido una persona sumamente difícil, es muy prepotente y tienes que agarrarlo en sus minutos de buen humor, porque si no, pobre de ti. Con el tiempo que estuvo ausente de la televisión como que ya se había tranquilizado, pero en los últimos meses ¡estaba totalmente insoportable!”, comentó el amigo del actor.

La fuente de la revista explicó que al principio Fernando Colunga estaba muy comprometido con el personaje de Malverde, ya que lo caracterizó muy bien tanto que hasta bajó de peso. Sin embargo, la pandemia por Covid 19 retrasó los planes de grabación, y ahora que se comenzaría a fimar, el actor no quiso viajar a México para el rodaje.

“La verdad es que le aterra contagiarse de Covid, sabe cómo está la situación en nuestro país con tantos muertos a diario, y se negaba a regresar para iniciar las grabaciones”, aseguró.

Lee también: Fernando Colunga y lo qué hace para no revelar su vida

Otra razón por la que se dice que Fernando Colunga no quiso seguir con el proyecto fue debido a que su madre está enferma, y no quiso dejarla sola en los Estados Unidos, por lo que temió que algo le pasara en su ausencia y no puediera estar con ella, como pasó con su padre que murió el año pasado de cáncer.

El amigo de Fernando Colunga confesó que de pronto el actor no estaba de acuerdo con nada, pues a todo le ponía ‘peros’, no le agradó el vestuario, pese a que la caracterización fue aceptado por él desde el año pasado, además se metió en todas las decisiones, incluso en el reparto, pues comentó que Ariadne Díaz no estaba a su altura.

“Sí, a principios de año ya habían elegido a Ariadne Díaz como su protagonista y Fernando se negó, la rechazaba, dijo que no trabajaría con una actriz que no estaba a su nivel interpretativo; ¡imagínate, totalmente soberbio!”, reveló.

Fue Sebastián Ortega, uno de los productores quien le puso un alto, y le indicó que tuviera mayor colaboración con el equipo de trabajo, a lo que Colunga respondió que él era una estrella y que no le respondia a subordinados, sino solo a Marcos Santana, presidente de Telemundo.

Finalmente, el actor trabajara en otro proyecto pues tiene contrato, aunque aún no se dice cuál será. Minetras que en cuanto la serie de Malverde, se está negociando con otros actores entre ellos Pedro Fernández, aunque se está considerando más opciones como: Rafael Amaya, David Zepeda, David Chocarro y Juan Manuel Bernal.