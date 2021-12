Ingrid Martz y la cachetada que le dislocó la mandíbula en una telenovela

Aunque los actores y actrices tienen una preparación importante antes de debutar en el escenario o la televisión, en ocasiones, los accidentes ocurren y eso fue justo lo que le pasó a Ingrid Martz, quien sufrió consecuencias luego de una tremenda cachetada que le dieron en una telenovela.

La protagonista de “Zacatillo, un lugar en tu corazón”, melodrama producido por Lucero Suárez para Televisa en 2010, relató cómo es que una bofetada le dislocó la mandíbula mientras grababa una telenovela, lo que significó su “derecho de piso” pues fue uno de sus primeros proyectos en la TV.

En una charla que qué realizó con el canal Tlnovelas, Ingrid Martz reveló que sufrió este incidente cuando grababa su primera telenovela en forma, pues le dieron una tremenda cachetada que le dislocó la mandíbula y que, al día de hoy, todavía sufre las consecuencias en su vida diaria.

Durante la plática, la originaria de la Ciudad de México reveló que durante las grabaciones de la telenovela “Preciosa”, en 1998, la cual considera su primer melodrama en forma pues ya tuvo un personaje con mayor participación, le dieron una cachetada tan fuerte que hasta le zafaron la mandíbula.

La actriz de 42 años no reveló el nombre del actor o la actriz que le dio la bofetada, pero sí recuerda perfectamente el momento en que la recibió pues hasta le acomodaron las ideas y hoy, más de dos décadas después, todavía sufre las consecuencias que le dejó aquel traumático momento.

“No sé si ustedes se han dado cuenta pero mucha gente me escribe para preguntarme si tuve alguna parálisis facial o si tuve algún problema en la vida porque de pronto yo hablo medio chueco, o sea, mi quijada hace un poco como así cuando hablo, y la razón de esto es por una cachetada que me dieron en la primera telenovela que hice”, comentó Ingrid Martz.

“Este melodrama fue ‘Preciosa’, donde los protagonistas eran Irán Castillo y Mauricio islas, justamente ahí también salí de pareja con Osvaldo Benavides, y en esa telenovela me dieron un tremendo cachetadón que me zafó la mandíbula, no sé exactamente qué pasó pero desde entonces hablo chueco y a veces cuando estoy comiendo y quiero abrir la boca, no puedo”, continuó la actriz.

Ingrid Martz agregó que estas secuelas las ha sufrido durante los últimos 20 años y que ya llegó un momento en el que necesita arreglarlo médicamente, sólo que está a la espera de que las condiciones por la pandemia mejoren para acudir a hacerse una valoración y solucionar el problema.

“Fíjense que ya decidí que cuando pase esta pandemia y todo esté más tranquilo, porque ahorita me da un poco de miedo, cuando todo esté más tranquilo tengo que buscar a un doctor y ver qué se puede hacer, pero es muy probable que me operen para que me vuelvan a regresar la mandíbula a su lugar”, explicó, además de pronunciarse en contra de las cachetadas aunque sea en las telenovelas.

