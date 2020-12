La protagonista de Teresa, Angelique Boyer, se voló la barda al aparecer ante los medios con un look en melena corta y lacia, siendo que siempre la habíamos visto con cabello largo y ondulado, hoy la vemos más natural que nunca, lo que hizo la actriz impactó a su novio, Sebastián Rulli.

La respuesta de sus seguidores fue favorable para la actriz, Angelique Boyer, pues se ha desatado una ola de comentarios muy buenos para ella, a lo que ella les compartió un mensaje deseando buenos días a todos y cada uno de los casi 12 millones de seguidores, se pudo ver en sus historias de Instagram y se leía: “Lunes. Buen inicio de semana mundo. Cuídense mucho”.

Angelique ha dicho a los medios de comunicación que para conservar el amor de sus seguidores, es evitando confrontaciones y no permite que nadie la defienda, ese es uno de los secretos que quizás Irina Baeva no sabe.

Leer también: Sebastián Rulli pide a Angelique Boyer, olvide todo lo que le haga daño

Impacta Angelique Boyer a Rulli con radical cambio de look. Instagram

Cabe resaltar que Angelique Boyer, es una de las famosas mas hermosas del espectáculo, y su gran desempeño en la actuación la ha hecho subir como la espuma, a raíz también de que sostiene uno de los romances mas sólidos del espectáculo con el también actor Sebastián Rulli.

Boyer y Rulli se conocieron en 2013, cuando ambos participaron en la telenovela, "Lo que la vida me robó", pero fue hasta en la obra de teatro "Los derechos de la mujer", cuando se conocieron mas a fondo e iniciaron su relación amorosa.

A pesar de que el actor, Sebastián Rulli, ya tiene un hijo que procreó con la conductora, Cecilia Galiano, mucho se ha especulado que si ha pensado en algún momento tener hijos con Boyer, a lo cuál ella comenta que un bebé en su vida aún no es prioridad.

Hijo de Sebastián Rulli.

Cabe mencionar que Rulli no deja de lado la posibilidad de algún día formar una familia con su amada y tener hijos con ella, asegura que sería buena idea poder darle un hermanito a su hijo, consecuente a eso asegura que aún no piensa en matrimonio con la actriz, Angelique Boyer, que están muy bien así como hasta ahora, que no hay prisa en llegar al altar.

Leer también: El vestido rojo con el que Angelique Boyer arrancó suspiros

Tanto Rulli como Boyer, están centrados en sus proyectos de trabajo y claro que su vida personal tampoco la dejan de lado, pues se sabe que desde que inició la pandemia del coronavirus en el mundo viven solos en su casa de Valle de Bravo, donde antes vivía con la famosa conductora, Cecilia Galeano.

"La Galeano" como muchos la conocen, formó parte de la vida de Sebastián Rulli por muchos años, podría decirse que es una de las mujeres más importantes en su vida, ya que fue quien lo convirtió en padre.