Igual que Martha Julia, Cecilia Gabriela se une al nuevo elenco de La Madrastra

Desde que se destapó que este 2022 se produciría la nueva versión de la telenovela "La Madrastra", la curiosidad por conocer a los actores que darán vida a los personajes protagónicos, villanos y demás roles secundarios, también se ha hecho presente. Y entre tanto, al igual que Martha Julia, la actriz Cecilia Gabriela se une al nuevo elenco del remake del melodrama.

Desde el pasado lunes 6 de junio, día en que arrancaron las grabaciones del proyecto dirigido por Carmen Armendáriz, se dejaron ver las primeras imágenes de los actores que serán parte de la prometedora historia; entre ellos Aracely Arámbula y Andrés Palacios, quienes darán vida a María y Esteban.

No obstante, entre actores y equipo de producción, se asoma el rostro de una emblemática actriz que tiene 37 años de trayectoria artística y 35 años actuando en un total 37 telenovelas (prácticamente una por año de 1985 a 2020), cuyo debut, fue precisamente en "Vivir un Poco" (1985) como Sara, compartiendo créditos con Angélica Aragón y Rogelio Guerra, que obedece a la primera versión en formato de telenovela de esta historia.

Y veinte años más tarde, Cecilia Gabriela dio vida a Daniela Márquez de Rivero en "La Madrastra" (2005), una de las villanas de la teleserie que en esa ocasión fue una producción de Salvador Mejía para Televisa. Y este 2022, la actriz de 60 años, volverá a se parte de la historia como también lo fue Martha Julia.

Por lo que ambas actrices, conocen de sobra la trama de la telenovela chilena luego de que en 2005, Cecilia Gabriela y Martha Julia, trabajaron al lado de actores como Victoria Ruffo, César Évora, Guillermo García Cantú y Sabine Moussier, entre otros.

Desde que arrancaron las grabaciones de "La Madrastra" que en esta ocasión será producida para la cadena Televisa Univisión, se ha dado a conocer el resto del elenco de quienes harán de todo por brillar en la pantalla chica.

Entre los principales villanos estarán Marisol del Olmo y Adrián Di Monte, también se ha confirmado la participación de Juan Carlos Barreto, Denia Agalianou, David Caro Levy, Julia Urbini, Juan Martín Jáuregui, Ana Tena, Marco Treviño, Montserrat Marañón, y últimamente Gabriel Soto que tendrá una participación especial e Isadora González.

Y tras el elenco confirmado hasta hoy, todo parece indicar que el melodrama será un hitazo en la pantalla chica de Televisa, en los próximos meses; pues aún no se ha revelado la fecha de estreno, ni el horario, aunque seguramente será uno de los dos horarios estelares nocturnos.

Diana Palacios Periodista

