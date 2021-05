Hoy es el gran final de la telenovela Buscando a Frida por Telemundo

Después de cuatro meses de transmisiones, todo el misterio que envuelve la trama de la telenovela “Buscando a Frida”, producción de Telemundo, se resolverá pues hoy es el gran final del melodrama, el cual mantuvo al filo del asiento a los espectadores.

Siguiendo el estilo de “¿Quién mató a Sara?”, esta novela de drama policiaco y suspenso llegará a su fin esta noche y se despejaran las incógnitas en torno a la desaparición del personaje de Frida, quien es interpretada por Victoria White. La historia está basada en la producción chilena “¿Dónde está Elisa?”.

“Buscando a Frida” cuenta con un gran elenco, en el que destacan las presencias de Eduardo Santamarina, Ximena Herrera, Arap Bethke, Alejandra Barros, Fabiola Guajardo, Rubén Zamora, Jorge Luis Moreno y Grettell Valdez.

La trama comienza cuando Frida desaparece durante la fiesta de cumpleaños de su padre y en su búsqueda se descubren muchos secretos y cosas turbias de la familia Pons, que aparenta ser perfecta pero al final de cuentas esconde muchos misterios en el interior.

Como se ha visto en otras historias similares, “Buscando a Frida” arma de tal manera su trama que todos son sospechosos y todos parecen tener razones para desaparecer a Frida Pons, sin embargo, eso se despejará hoy a partir de las 22 horas (21 centro), anunció Telemundo en las redes oficiales del melodrama.

ESTA NOCHE descubrirás toda la verdad en el GRAN FINAL de #BuscandoAFrida a las 10PM/9C por @Telemundo ¡Te quedarás sin aliento! ���� pic.twitter.com/tXMfkuVART — Buscando A Frida (@BuscandoAFrida) May 24, 2021

Todas las teorías serán reveladas y el actor Arap Bethke, quien da vida a Martín Cabrera, adelantó hace poco que el final será algo inesperado pero que no decepcionará a los televidentes, pues todas las piezas encajarán y se descubrirá todo.

“En los capítulos finales sigue habiendo giros de tuerca, sigue habiendo muchos sospechosos y al final se van a sorprender muchísimo porque creo (el responsable) no es quien creen que fue”, comentó el actor en entrevista con “En casa con Telemundo”.

“El final va a gustar mucho, todos los personajes llegan al lugar que tienen que llegar, que se ha ido construyendo a lo largo de la historia, y sí, será un final bonito, emotivo, que para mí también fue muy inesperado y eso es lo que me ha gustado, que no cae en lo típico que la gente espera, sino que va cambiando todo el tiempo y juega con estas sorpresas que no van a parar hasta que acabe”, agregó.

En la cuenta oficial de Twitter de “Buscando a Frida” se puede ver el avance de lo que se verá esta noche en el melodrama y promete mucha acción, pues se definirá el futuro de la familia Pons, por lo que los seguidores del drama policiaco no pueden dejar de verla.