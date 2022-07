Hijos de Aracely Arámbula y Andrés Palacios hacen de las suyas entre grabaciones de La Madrastra

La nueva versión de la telenovela "La Madrastra" está a días de entrar al aire y mientras eso sucede, los tres chicos que serán hermanos en la ficción e hijos de Marcia y Esteban Lombardo (Aracely Arámbula y Andrés Palacios), ya hacen de las suyas en camerinos y así lucen los tres juntos.

Pues como todo buen elenco de cualquier producción reciente, Ana Tena, David Caro Levy y Emiliano González, quienes darán vida a los hijos de Aracely Arámbula y Andrés Palacios en ficción, ya unieron sus talentos y se pusieron ya a bailar tras bambalinas.

Hace un par de días, uno de los chicos compartió esta hazaña en sus historias de Instagram pero fue replicada por el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex y compartió el momento en el que los tres actores juveniles están en el camerino haciendo una coreografía frente a un celular.

Presentando así una vez más, a los hijos de 'la Chule' en la ficción que se quedarán a cargo de Esteban Lombardo (su padre), mientras que ella paga en la cárcel una condena que no le corresponde, pues no fue culpable del crimen del que se le acusó desde hace 20 años.

La tercia de actores juveniles no son nuevos en la pantalla chica y uno de ellos viene de la escena musical, pero este 2022, tendrán la oportunidad de codearse con un elenco de primera que ya ha sido revelado por varias redes sociales y medios, y confirmado por Carmen Armendáriz, la productora de "La Madrastra" (2022).

La historia de María Fernández Acuña de San Román que interpretó en 2005 la primera actriz Victoria Ruffo, tenía como hijos a Ana Layevska (Estrella San Román Fernández), Mauricio Aspe (Héctor San Román Fernández) y Miguel Ángel Biaggio (Ángel San Román / Ángel Rivero San Román), pero este 2022, la que se vislumbra como la más nueva versión de "La Madrastra", esos personajes estarán interpretados por tres nuevos actores que ya han sido presentados en redes sociales.

La primera de ellas es Ana Tena, a quien últimamente se le vio participar como parte de la dinastía Fernández en la bioserie del cantante Vicente Fernández "El Último Rey: El Hijo del Pueblo", producida por Juan Osorio para Televisa Univisión. La joven actriz será la hija de quien ahora llevará por nombre Marcia (Aracely Arámbula).

Y su cara no es nueva, pues cabe mencionar que Ana Tena ha figurado en programas unitarios como "La Rosa Guadalupe" y "Como Dice el Dicho" desde hace algunos años, además de otras producciones, y este 2022 tendrá la oportunidad de interpretar a la única hija de 'la Chule'.

Por otro lado, se enlista al actor juvenil David Caro Levy que viene de terminar la serie "Mariachis" (2022) de HBO Max, ya tiene un lugar ganado en el melodrama producido por Carmen Armendáriz para la nueva cadena Televisa Univisión como el hijo varón de la protagonista.

David Caro Levy que ha participado en melodramas como "La Jefa del Campeón" (2018) con África Zavala, Carlos Ferro y Enrique Arrizon, así como en la telenovela de Imagen TV "Un Poquito Tuyo" (2020) junto a Marjorie de Sousa, Jorge Salinas y Lorena Herrera.

Y por último, Emiliano González, ex integrante del exitoso grupo pop LemonGrass, debutará en los melodramas de Televisa y tendrá la oportunidad de actuar junto a Aracely Arámbula. No obstante, el chico fue elegido por Carmen Armendáriz para interpretar a Pablo Félix, un cadete militar y familiar de María Félix en la bioserie "María Félix: La Doña" que también estuvo bajo su producción para ViX+.

