Hijo de villanos de Amor Divido debutará en las telenovelas este 2022

A sus seis años de edad, el pequeño Ramiro Fumazoni Mas -hijo mellizo de la actriz Jéssica Mas y el actor Ramiro Fumazoni-, quienes encargan a dos de los villanos de la telenovela "Amor Dividido Entre Dos Mundos", debutará en las telenovelas este 2022.

Dicen que el talento se hereda y se lleva en las venas, en el caso de Ramiro Jr., no es la excepción. Así es el pequeño de seis años de edad se integró a las grabaciones de "Corazón Guerrero", la nueva telenovela de Salvador Mejía para Televisa Univisión en su regreso.

Y el pequeño actor hará el personaje de Damián en su etapa de niño, que en su etapa adulta, será Rodrigo Guirao, quien lo interprete. Y es que la actriz, su madre, quien hace el rol de la guapa pero malvada Minerva Ortiz en la producción de Angelli Nesma Medina para Televisa Univisión, ha dicho que sus hijos son fanáticos del melodrama y llevan el arte de la actuación en las venas.

Lee también: Las infidelidades con el amor imposible están al tope en Amor Dividido

En entrevista con Las Estrellas, Jessica Mas reveló lo que hubo antes de que el pequeño se sumara a las grabaciones de "Corazón Guerrero" como parte de los actores infantiles que como él, darán vida a Jesús (Gonzalo García Vivanco) y Samuel (Christian de la Campa):

"Tenía mucho miedo de que lo hiciera, pero él estaba loco por hacerlo. Me dio tanta cosita cuando lo dijo, pero Ramiro me dijo que no podíamos cortarle las alas". Y agregó: Fueron llamados cortos". Pues de acuerdo con Jéssica Mas el pequeño Ramiro sólo aparecerá en ocho capítulos de la telenovela que llegará al aire el próximo lunes 28 de marzo por el Canal de las Estrellas.

Lee también: Ella es Sonia, la hermosa amiga inválida de Abril en Amor Dividido

Por otro lado, la pareja de Ramiro Fumazoni y compañera de foro de "Amor Dividido Entre Dos Mundos" de Ramiro Fumazoni, que no se cruzan nunca en las escenas debido a que él vive en la Ciudad de México y ella en San Antonio Tx., (EE.UU.), reveló algunos detalles de su pequeña hija Bianca, hermana de Ramiro.

Pues dijo que la niña también podría dedicarse a la actuación pues es fan de las telenovelas y no se pierde ni un capítulo de "Amor Dividido", producción en la que participan ambos actores y padres de la pequeña.

"Bianca me salió súper novelera como mi mamá que en paz descanse. Ahorita es donde tengo el conflicto porque inician escenas sensuales con Bruno (Arturo Palacios). Ella sabe que es un juego, están chiquitos, pero saben".

Y mientras el pequeño Ramiro hará acto de presencia en los primeros capítulos de "Corazón Guerrero", se puede seguir disfrutando de las actuaciones de Jessica Mas y Ramiro Fumazoni en "Amor Dividido Entre Dos Mundos" a las 6:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en