Hijo de Ludwika Paleta, ya hizo su primera aparición en Los Ricos También Lloran

Apenas han transcurrido los primeros nueve capítulos de la telenovela "Los Ricos También Lloran" (2022) y como se anunció hace algunos meses, Nicolás Haza, hijo de la actriz Ludwika Paleta, ya hizo su primera aparición en el melodrama, dando vida al personaje de Luis Alberto Salvatierra en su etapa de adolescente.

Lo que significa que su participación sería una especie de entrega de estafeta de la actriz hacia su hijo Nicolás -una de las jóvenes promesas de la actuación-, debido a que fue Ludwika Paleta que en 1995-1996, cuando era una adolescente también y venía de telenovelas como "Carrusel" (1989-1990) o "El Abuelo y Yo" (1992), hizo el personaje de María de los Ángeles "Tita" de la Vega Hernández en "María la del Barrio", una de las hijas de los protagonistas del melodrama que sería el primer remake de "Los Ricos También Lloran" (1979).

Y este 2022, la participación de Nicolás Haza, dando vida al personaje que en su etapa de adulto interpreta Sebastián Rulli, quien es el protagonista, se ha cristalizado en el episodio número nueve del melodrama producido por Carlos Bardasano para Televisa Univisión.

El momento de su participación es cuando Luis Alberto (Rulli) está durmiendo junto a Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) y tiene una de esas pesadillas que siempre lo despiertan y le hacen recordar siempre que su padre, don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú) no lo quiere, pues piensa que por su culpa se murió Matías, su hijo menor, mientras nadaban en el mar.

Y en el sueño, Luis Alberto se ve en su etapa de adolescente cuando estaba cursando preparatoria en un internado, y le llama a su papá para pedirle que lo saque de ese lugar; pues aunque reconoce que se la pasó tomando y de fiesta en fiesta, sin estudiar, le promete que no va a volver a pasar, pero el papá sólo le cuelga el teléfono.

Pero cuando cuelga el teléfono, llegan sus compañeros (enemigos) a hacerle burla porque su papá le colgó el teléfono y no sólo eso, sino que además lo golpean. Acto Seguido Luis Alberto Salvatierra despierta asustado mientas Soraya sigue durmiendo.

El vicio que tiene Luis Alberto por el juego y la apuestas, no lo dejan en paz y a menudo sueña con el desprecio que su padre le tiene por ese motivo, además de lo sucedido en su niñez. Por lo que será más de una vez que Nicolás, el hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, pueda verse a través de la historia re-contada este 2022.

Para seguir viendo más de "Los Ricos También Lloran", no te pierdas la telenovela de lunes viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas. Mientras tanto, en el siguiente vídeo, se puede apreciar la participación de Nicolás Haza Paleta a partir del minuto 7:12.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!