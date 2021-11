Hijo de Ludwika Paleta debutará en tv, haciendo personaje de joven de Sebastián Rulli

Hace un par de meses, se anunció el regreso de la telenovela "Los Ricos También Lloran", tras un remake bajo la producción de Carlos Bardasano y W Studios para Televisa, cuyos personajes protagónicos están a cargo de Claudia Martín y Sebastián Rulli; y la reciente sorpresa de la producción es que será Nicolás Haza Paleta, el hijo de la también actriz Ludwika Paleta, quien debutará en la telenovela haciendo el personaje de Luis Alberto Salvatierra de joven.

El último día de grabaciones de "Vencer el Pasado" (2021), telenovela protagonizada por el propio Sebastián Rulli en el rol masculino, fue él quien en entrevista confirmó su próximo personaje principal en el remake de "Los Ricos También Lloran", y en el ínter contó que la historia sería grabada en varias etapas de su personaje, de 2010 a la época actual.

Y aunque Nicolás hará su debut en las telenovelas, no es el único género en el que el chico de 22 años de edad debutaría, pues desde hace tiempo, se ha perfilado como una de las grandes promesas de la música urbana al dar sus primeros pasos como cantante.

Ludwika Paleta -por su parte-, no hace más que admirarlo y halagarlo a través de diversas publicaciones en su cuenta de Instagram, asegurando que fue Nicolás quien la enseño a ser madre y a conocer el valor de la vida, entre otras cosas.

No obstante, Nicolás trae en las venas el don de la actuación y las artes histriónicas; y no podía ser menos al ser hijo de la actriz de origen polaco y del actor Plutarco Haza a quien recientemente se le vio interpretar a un abogado de Luis Miguel en la bioserie del cantante en Netflix.

La información de que el hijo de la actriz de "Amigas y Rivales" (2001) sería quien daría vida a Luis Alberto Salvatierra en la etapa de joven, fue revelada por le periodista Juan José Origel en su columna "Vida y Milagros" de reconocido periódico nacional.

Y aunque ni el productor, ni los actores han dado más información al respecto, la información ha sido objeto de algunas comparaciones entre ambos famosos: Sebastián Rulli y Nicolás Haza Paleta, en redes sociales y algunos sitios telenoveleros como el del periodista Chema Cortés, quien publicó una postal de ambos.

Y por supuesto, las opiniones del público fanático y seguidor de la historia, ya han empezado hacerse presentes: "Son iguales, es más parecido a Sebas y al mismo padre", y las dudas empiezan a salir a flote: "Osea son el mismo personaje pero en diferente etapa?"; alguien más hizo una comparación de otra producción: "Él podría ser Nandito también. Pasó en #lareinadelflow donde el mismo actor interpreta a padre e hijo... Acá porque no?".

"Me encanta que lo hagan así, un actor para cada etapa" y "Woooow me encanta que Nico esteé", "Se parecen", son otros de los comentarios que se leen tras dicha publicación de Chema Cortés.

Diana Palacios Periodista

