Hija de Mariana Garza y sobrina de Maite Perroni, se alista para Vencer la Ausencia

Una nueva historia de la franquicia "Vencer" está por comenzar y María Perroni Garza, quien es hija de la actriz y cantante Mariana Garza y sobrina de Maite Perroni, se alista para "Vencer la Ausencia"; así lo confirmó ya, la productora del melodrama Rosy Ocampo.

María Perroni Garza ya tuvo participación como Rita Puente en "Vencer el Pasado" -la tercera historia de la saga- y era una niña de secundaria, amiga de la desubicada y rebelde Danna Cruz Medina (Ana Paula Martínez), debido a la separación de sus padres y al drástico cambio de estilo de vida que tuvieron, tras dejar los lujos y tener que empezar desde cero, conformándose con lo necesario para vivir.

María Perroni Garza es hija de la ex Timbiriche Mariana Garza y del también actor de telenovelas, series, programas unitarios y teatro, Pablo Perroni, quien también es primo de Maite Perroni; por lo que por partida triple, la joven actriz ha heredado los dotes escénicos, pues en resumen, viene de una familia de artistas.

Rosy Ocampo, ha presentado ya de manera oficial a María Perroni Garza como parte del elenco de "Vencer la Ausencia" y fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que así la presentó la productora:

"@mariaperroni_garza se une al elenco de #VencerLaAusencia interpretando a #Rayo. #ProducciónRosyOcampo #UniversoVencer"; sólo que dejará su personaje anterior para dar vida a Rayo, según lo indicado por la líder del proyecto para Televisa Univisión.

Y las preguntas ya empiezan a surgir entre el público: "No era Rita??", "Me acuerdo que ella interpretaba a Rita en VENCER el pasado, saludos desde Venezuela", "Le cambiaron personaje?", "Será gemela de Rita?".

Y ante tantos cuestionamientos de los seguidores de la saga en redes sociales, ya hubo quien literalmente defendió a Rosy Ocampo: "Deberían expandir su mente, obviamente debe haber una relación con Rita, Rosy no haría algo que estuviera fuera de la relación de la saga".

Y las emociones, siguen de manifiesto por ver a la joven actriz: "Ya la quiero ver, María Perroni Garza es mi actriz favorita", "Ay regresa Rita", "Rita la amiga de Danna", "Entonces ya no es Rita o sí?". No obstante, entre tanto cuestionamiento, todo parece indicar que esta vez el público está muy contento de ver a la hija de Mariana Garza en "Vencer la Ausencia".

