Hieren a Sinba pero antes le cuenta a Chente todo sobre Olga en Mi Fortuna es Amarte

Parece ser que la maldad podrá más que la bondad en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte"; y es que, tras empezarse a descubrir el hilo negro de los villanos de la historia, sucede un hecho catastrófico. Se trata del disparo que le dieron a Néstor 'Sinba' Peña (Said P), pero antes le cuenta a Chente (David Zepeda) toda la verdad sobre la malvada Olga (Michelle González).

Las villanías de Olga en complicidad con Adrián Cantú (Sergio Sendel) y Verónica Alanís (Denia Agalianou), han llegado muy lejos trabajando en un plan para hacer creer a Vicente Ramírez Pérez (Zepeda) que Olga es una buena mujer y que Natalia Robles (Susana González) ya ha hecho todo por regresar con Adrián y que se ha olvidado de él.

Pero todo mundo sabe que las cosas no son así; mientras tanto, Olga ha logrado atrapar a Chente -quien dice que es el amor de su vida-, tras demostrarle que está embarazada y que el bebé que espera es suyo. No obstante, aunque es un criminal de lo peor, Sinba le dice toda la verdad de lo que ha pasado en torno a Olga Pasual pero Chente no le cree y lo golpea.

Sinba comienza por contarle a Chente que la vez que supuestamente abusaron de Olga por haberla dejado sola, fue él con quien tuvo relaciones y luego ella le pidió que la golpearan para parecer que había sido abusada y ultrajada. También le dijo que ese bebé que espera es de él, pues está seguro de lo que le dice.

Pero en su afán de que éste no siga hablando para poder que él se quede con Natalia y recupere a su familia, va donde están en plena pelea y le da un tiro en el puro corazón, fugándose al instante y sin dejar huella (aparentemente) de lo ocurrido.

Tras se herido de bala, y de que se lo llevaran al hospital debatiéndose entre la vida y la muerte, Chente va a reclamarle a Olga por todo lo que hizo pero como es de esperarse, ésta le dice que no es cierto nada de lo que le dijo el Sinba y le pide que le crea a ella. Pues a como dé lugar, ella quiere atrapar al protagonista de la telenovela producida por Nicandro Díaz González para Televisa Univisión.

El meollo del asunto por el que Chente y su hermano Juan Gabriel (Ramsés Alemán) lo amagaron, fue porque ya se supo que su hermano José José (Andrés Vázquez) es inocente del crimen que se le imputa tras haber sido golpeado brutalmente Lorenzo (Luis Arturo) por haberle quitado el amor de Regina Cantú Robles (Daniela Martínez), pues fue el propio Sinba quien lo hizo, así como otros crímenes más liderados por el malvado Adrián Cantú.

Sólo quedan un par de semanas para el final de "Mi Fortuna es Amarte", y si quieres saber qué pasará con Sinba y el resto de los personajes, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

