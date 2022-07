¡Hasta en la sopa! Tras La Madrastra, Gabriel Soto protagonizará Los Caminos del Amor

Que si Juan Soler o Cristián de la Fuente como candidatos a dar vida a Antonio Flores, el protagonista de "Los Caminos del Amor", el nuevo melodrama de Nicandro Díaz para Televisa, pero ¡oh sorpresa!.. o, ¿es sorpresa? Pues resulta que ¡hasta en la sopa! se ve, y tras su confirmada participación en el remake de "La Madrastra", se dice que el actor Gabriel Soto protagonizará dicho melodrama.

Lo que significa que literalmente le ha quitado la oportunidad de seguir brillando en la pantalla chica de la televisora de San Ángel a los mencionados actores, así como a Osvaldo Benavides, Yahir, Carlos Ferro y Leonardo García, quien en un principio, se ventiló que hicieron casting para quedarse con el personaje principal de la historia.

Antonio Flores, el protagonista del melodrama, quien después de tener una vida despreocupada y literalmente rodar por varias partes del mundo, verá que su historia dará un giro de 180 grados, cuando se entere de que tiene una hija, que la mujer con quien la procreó falleció y por si fuera poco, cuando se enamore de la madre adoptiva de la niña, a la que verá crecer y convertirse en una hermosa jovencita.

Lee también: Tras estar lejos de México, Angelique Boyer y Sebastián Rulli vuelven con exitosa novela

En sueños y ¡hasta en la sopa!

Y de acuerdo al periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex, ha revelado que será el novio de la actriz y modelo rusa Irina Baeva, quien sea uno de los protagonistas de la nueva producción en puerta de Nicandro Díaz González para Televisa Univisión.

"Gabriel Soto será el protagonista de la telenovela de Nicandro Díaz, titulada hasta el momento como #LosCaminoDelAmor. Así lo revela @kaffievillano en su columna en @elheraldodemexico. @gabrielsoto @produccion_nicandro".

Lee también: Sara se va de Santa Catalina y Pedro descubre que ella no es una del Monte en La Herencia

Lo que también significa que después de protagonizar tres telenovelas al hilo como "Soltero con Hijas" (2019-2020), "Te Acuerdas de Mí" (2021) y recientemente "Amor Dividido" (2022), además de la que parece ser una participación especial en "La Madrastra" (2022), Gabriel Soto volvería a coincidir en los foros de grabación con la actriz Silvia Navarro, con quien hizo mancuerna en la telenovela "Caer en Tentación" (2017-2018), tras haberse revelado que la famosa volverá a los melodramas de Televisa.

Gabriel Soto y las opiniones del público conocedor

Y los comentarios no se han hecho esperar, pues los fans y en general, los televidentes, fanáticos de las telenovelas, han emitido sus opiniones al respecto tras la publicación de Chema Cortés del pasado jueves: "Noo de nuevo no", " Lo leo y no lo creo" o "No tengo nada contra Gabriel soto, pero por Dios, Cristián de la fuente ya tiene mucho más tiempo sin hacer novelas, quería ver su regreso".

"¿No que iban a ser Cristián de la Fuente y Silvia Navarro?", "Se acabaron los actores masculinos, ya no hay más rostros para protagonizar. No pasan de los mismos actores y de los mismos remakes y después se preguntan porque no tienen una historia de éxito como las de antes".

O "Me cae bien Soto, pero que pereza ya con él", "Esto es ya una burla"; y sarcásticamente hay quien ha dicho: "Volveremos a verlo después de tanto tiempo -entre risas-", "Que flojera que sea él, que deje descansar su cara un tiempo" y el sarcasmo sigue: "Actuemos sorprendidos".

"A la verdad que es cierto lo que dijo Gabriel Soto en una entrevista... son una familia allá en Televisa. Parece que el es el único en la familia porque siempre lo mismo.... será que se retirará y por eso está hasta en la sopa?"... y su novia no se escapó de los comentarios: "Más seguro que la villana es Irina"... Pero los lamentos siguen: "¿Otra vez?", "Prefiero reír que llorar", "Tengo sentimientos encontrados".

Síguenos en