Habla Violeta Isfel de lo difícil que fue interpretar a Antonella en Atrévete a soñar

Han pasado más de once años desde que se estrenó la novela juvenil, Atrévete a Soñar, sin embargo, muchos de sus personajes aún siguen siendo recordados como el de Antonella, interpretado por la actriz Violeta Isfel. Atrévete a Soñar fue un remake de la telenovela argentina Patito feo.

La novela mexicana fue estrenada el 8 de marzo del 2009 y contó con la participación protagónica de Danna Paola, Eleazar Gómez, Vanessa Guzmán y René Strickler, y con la participación antagónica de Cynthia Klitbo, Violeta Isfel, Raquel Garza y Ricardo Fastlicht.

Sin embargo, uno de los personajes, que sin duda, sigue siendo recordado es el de Antonella, personaje que le dio la oportunidad a la actriz mexicana Violeta Isfel de conquistar a millones de personas. "Literal, nadie en la empresa sabía que sería el 'boom' que fue (su personaje), nadie. Todos estábamos trabajando porque teníamos como el back de que ya existía una versión, en este caso la argentina y nosotros teníamos una responsabilidad para separarnos de eso".

Recientemente, la también modelo confesó durante el programa Miembros al Aire los malos momentos que vivió detrás del personaje de Antonella, la joven "fresa" de la telenovela.

‘Para mí no fue divertido, fue muy difícil, te voy a explicar. Es que me gustaba un montón bailar, cantar y actuar y llevaba muchos años tocando puertas para encontrar esa oportunidad (…) No tuve la oportunidad de disfrutarlo (el éxito). Yo sentí que podía trabajar y llegaba a mi casa y podía tener mi vida normal, te das cuenta que no, o sea, tienes que estar con una sonrisa 24/7 y tienes que estar en disposición de atender al público cuando lo necesita porque para ti son desconocidos, pero para ellos eres parte de su vida, eso me abrumó muchísimo’, dijo la actriz.

La actriz mexicana también aprovechó para confesar que sólo aceptó el papel de Antonella porque así iba a tener la oportunidad de hacer lo que ella ama, cantar, bailar y actuar, sin embargo, nada salió como ella esperaba, pues el éxito de Antonella la abrumó.

"No tuve la oportunidad de disfrutarlo (el éxito). Yo sentí que podía trabajar y llegaba a mi casa y podía tener mi vida normal, te das cuenta que no. O sea, tienes que estar con una sonrisa 24/7 y tienes que estar en disposición de atender al público cuando lo necesita porque para ti son desconocidos, pero para ellos eres parte de su vida... eso me abrumó muchísimo", concluyó.