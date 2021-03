Guapa conductora de tv Sofía Rivera Torres, debutará en Sin nos Dejan

Sofía Rivera Torres Martín del Campo mejor conocida como Sofía Rivera Torres, es una conductora de televisión que próximamente cambiará de giro en su carrera para dedicarse a la actuación; pues ha confirmado su participación con la que debutará como actriz en "Si nos Dejan", la producción que se graba bajo la batuta de Carlos Bardasano, quien colabora con W Studios.

Cabe señalar que no es la primera vez que Sofía Rivera Torres -conductora de origen estadounidense- se suma al elenco de una telenovela, pues en la actualidad es protagonista de la serie que es transmitida por Facebook Watch que lleva por título El Mundo Real: Ciudad de México.

Y a la par, Sofía Rivera Torres, también sigue con su mismo giro como presentadora de televisión en su rol de co-conductora del programa de Imagen TV ¡Qué Importa!, el cual, no dejará durante su incursión en las novels. La también locutora de radio, quien posiblemente dejaría el programa que conduce junto a su esposo, el comunicador Eduardo Videgaray, por fin cumplirá su sueño de formar parte de una producción en el giro de las telenovelas.

La socialite e influencer estadounidense expresaba hace unos días, que estar en las instalaciones de Televisa San Ángel no solo como invitada de algún proyecto, sino ya formalmente como parte del elenco de "Sin nos Dejan", es uno honor para ella, pues pese a que siempre se ha dedicado a la conducción de programas de televisión o radio, su sueño de actuar, empieza a cristalizarse.

La guapa comunicadora de 28 años, contó a sus fanáticos que en un futuro no muy lejano, la podrán ver en la pantalla chica de la televisora de San Ángel: "Como les había dicho hace algún tiempo, me llegó un proyecto que me tiene muy entusiasmada; me tenía que esperar a que estuviera todo listo y en orden".

Así mismo continuó contando que el proyecto marcaría su debut como actriz de telenovelas: "¡Me buscaron para hacer mi primera telenovela!; así que seré parte del elenco de la nueva telenovela 'Si nos Dejan' que es producción de Televisa".

Rivera Torres también les expresó a sus seguidores, la emoción que sintió caminar por los pasillos de Televisa, pues es algo que siempre había deseado, por lo que espera, que sea la primera de muchas telenovelas ya que entrará por la puerta grande a la empresa conocida como "La Fábrica de Sueños":

"¡No saben qué fregón se sintió caminar por los pasillos de Televisa!; hace unos días, como parte ya del talento de la empresa -porque había estado ahí antes, pero no como talento de la empresa-, así que ya arrancamos con grabaciones, 'Si nos Dejan'...".

Y cabe señalar que no solo entrará por la puerta grande a Televisa, sino que además, lo hará actuando al lado de grandes actrices y actores que ya se encuentran en grabaciones de uno de los melodramas que se está cocinando y se encuentran en las primeras etapas de grabación.

El melodrama, remake de la telenovela colombiana "Señora Isabel" (1993) que más tarde protagonizaron Victoria Ruffo, Arturo Peniche y Jerónimo Acosta en "Victoria" (2007) y que en 1997 fuera magistralmente actuada por Angélica Aragón, Fernando Luján y Ari Telch para la producción de TV Azteca, se podrá ver este 2021 por el Canal de las Estrellas en los próximos meses.

Esta vez, la nueva versión a la que recientemente se acaba de sumar Sofía Rivera Torres, estará protagonizado por Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala. Tendrá las importantes participaciones, que marcan el regreso a las telenovelas, de actrices como Susana Dosamantes y Gaby Spanic, entre otras.