Grettell Valdez y las actrices que hicieron casting para Corona de Lágrimas 2

Desde que arrancó la primera etapa de la nueva telenovela y continuación de la historia de hace nueve años llamada "Corona de Lágrimas" este 2021, son varios los famosos que han desfilado por los foros de televisión para hacer pruebas de imágenes y retomar lo que hace casi una década dejaron con la puerta abierta a una segunda parte. Entre tanto y aunque su productor ha dicho que tratará de conservar los mismos personajes y con los mismos actores, se sabe que entre las actrices que han hecho casting para quedarse con el rol de 'Fernanda', figuran Grettell Valdez, Mar Contreras y Ana Belena.

Y es que la telenovela protagonizada por la primera actriz Victoria Ruffo, Mane de la Parra, Alejandro Nones y José María Torre, ha vuelto a causar sensación con su anunciado regreso a la pantalla chica para el 2022.

Por lo que, aunque la historia conservará el mismo tema, es un hecho que habrá nuevos personajes. De quedarse Grettell Valdez con el ro de 'Fernanda', "Corona de Lágrimas 2" marcaría su regreso a las telenovelas mexicanas luego de que se le vio en "¿Dónde Está Frida?" de Telemundo y de una campaña televisiva junto a actores de la talla de Rafael Inclán y el actor infantil Leonardo Herrera de SOS Me Estoy Enamorando (2021).

Por su parte, a Mar Contreras se le ha visto por última vez en "Por Amar sin Ley" (2019) dando vida a Lorenza Torres; y aunque últimamente no ha hecho ningún proyecto televisivo, la sinaloense (originaria de Sinaloa, México), tiene mucha actividad en su vida personal debido a que es madre de dos niños y esposa de un hombre que no es de la farándula.

En cuanto a Ana Belena, recientemente debutó en Televisa dando vida a Helena Vargas Reyna en "Diseñando tu Amor" (2021), producción de Pedro Ortiz de Pinedo, como una de las dos protagonistas femeninas junto a Gala Montes, compartiendo créditos estelares también con Juan Diego Covarrubias y Osvaldo de León.

La actriz originaria de Ciudad de México, tiene en su haber un total de 12 melodramas entre los que destacan producciones de TV Azteca, Telemundo e Imagen Televisión, antes de su debut en la televisora de San Ángel; de quedarse con este rol, sería su segunda participación en melodramas de la televisora.

Fernanda será un nuevo personaje que se unirá a la historia y que llegará a la vida de los personajes ya conocidos; y aunque no se sabe si será una chica buena o una antagonista, lo cierto es que de ser algunas de las tres actrices antes mencionadas, podría ser la puerta a retomar otras historias de telenovela.

Otras de las actrices mexicanas que han estado alejadas de la pantalla chica que se han visto desfilar por los foros de televisión de la producción a cargo de José Alberto 'El Güero' Castro, son Margarita Magaña, Jéssica Coch y Geraldine Bazán para continuar con el personaje de Olga Ancira, quien fuera la villana de la primera parte de "Corona de Lágrimas" interpretada por Adriana Louvier.

Se espera que esta producción llegue a la pantalla chica de Televisa a través del Canal de Las Estrellas en 2022.

